客戶拉貨+新產能開出 和大5月營收創單月新高

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (8) 日公布 5 月合併營收 6.35 億元，月增 5%，年增 10.5%，創單月歷史新高；累計前 5 月合併營收 30.08 億元，年增 5.89%，也創同期新高，隨著新產能持續開出，法人樂觀預期和大第 2 季營收有望達單季新高。

和大說明，5 月營收創高主要受惠於大部份客戶需求均增加，加上嘉義大埔美廠第一期 7 條 AI 智能化工業 4.0 生產線優化，良率提升也推升營收。

另一方面，國際知名農機大廠需求倍增，此客戶往年在和大營收排行 10 名之外，但今年可望擠進前 5 大，和大表示，目前此客戶訂單仍處於供不應求，仍積極調整產能中。

而嘉義大埔美廠第二期廠房已蓋廠完成並取得使用執照，和大現正進行第一期第 8 條生產線和第二期的 6 條 AI 智能化生產線規劃，準備訂購機械設備，預定在今年底，明 (2019) 年 3 月底 2 梯次入廠安裝、定位和試車完成。

展望後市，和大樂觀看待並指出，由於中國、美國和歐洲知名汽車大廠大舉投入電動車的轉型研發，並預計於至 2020 年間陸續導入量產，客戶來訪絡繹不絕，與和大合作進度積極，將成為多家知名汽車大廠進軍電動車的首選夥伴，未來電動車減速齒輪箱、差速器等傳動系統關鍵零組件的供應將大有斬獲。