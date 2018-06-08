海關總署：前5個月中國外貿進出口同比增長8.8%

8日從海關總署獲悉，據海關統計，今年前5個月，我國貨物貿易進出口總值11.63萬億元人民幣，比去年同期(下同)增長8.8%。其中，出口6.14萬億元，增長5.5%;進口5.49萬億元，增長12.6%;貿易順差6498.1億元，收窄31%。

5月份，我國進出口總值2.53萬億元，增長8.6%。其中，出口1.34萬億元，增長3.2%;進口1.19萬億元，增長15.6%;貿易順差1565.1億元，收窄43.1%。

一般貿易快速增長且比重提升。前5個月，我國一般貿易進出口6.84萬億元，增長12.7%，佔我外貿總值的58.8%，比去年同期提升2個百分點。其中，出口3.48萬億元，增長10.7%;進口3.36萬億元，增長14.9%;貿易順差1177.1億元，收窄45.8%。同期，加工貿易進出口3.09萬億元，增長1.7%，佔26.5%，下滑1.9個百分點。其中，出口1.95萬億元，增長0.3%;進口1.14萬億元，增長4.3%;貿易順差8002.9億元，收窄4.9%。此外，我國以保稅物流方式進出口1.27萬億元，增長17.2%，佔我外貿總值的10.9%。其中，出口3998.6億元，增長19.7%;進口8652.6億元，增長16%。

對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口均增長，對“一帶一路”沿線國家進出口增速高於整體。前5個月，中歐貿易總值1.7萬億元，增長7.3%，佔我外貿總值的14.6%。其中，我對歐盟出口9976.2億元，增長4.4%;自歐盟進口7061億元，增長11.8%;對歐貿易順差2915.2億元，收窄10%。中美貿易總值為1.57萬億元，增長5.3%，佔我外貿總值的13.5%。前5個月，我與東盟貿易總值為1.49萬億元，增長11.9%，佔我外貿總值的12.8%。其中，我對東盟出口8114.5億元，增長10.4%;自東盟進口6796.6億元，增長13.7%;對東盟貿易順差1317.9億元，收窄4%。中日貿易總值為8382.9億元，增長4.5%，佔我外貿總值的7.2%。其中，對日本出口3754.1億元，增長0.8%;自日本進口4628.8億元，增長7.8%;對日貿易逆差874.7億元，擴大53.6%。同期，我國對“一帶一路”沿線國家合計進出口3.21萬億元，增長11.1%，高出全國整體增速2.3個百分點，佔我外貿總值的27.6%，比重提升0.6個百分點。海關統計顯示，我國與俄羅斯、印度、巴基斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲别克斯坦和塔吉克斯坦等7個上海合作組織成員國進出口增長較快。今年前5個月，我國與上海合作組織其他7個成員國進出口6363.1億元，同比增長10.3%，高出同期我國整體外貿增速1.5個百分點;其中，出口4130.9億元，增長6.5%;進口2232.2億元，增長18.2%。前5個月，我與俄羅斯貿易總值為2605.2億元，增長18%，其中出口1173.8億元，增長12.2%;進口1431.4億元，增長23.2%。

民營企業所佔比重進一步提升。前5個月，民營企業進出口4.52萬億元，增長11.7%，佔我外貿總值的38.9%，比去年同期提升1個百分點。其中，出口2.9萬億元，增長7.8%，佔出口總值的47.2%;進口1.62萬億元，增長19.3%，佔進口總值的29.6%。同期，外商投資企業進出口4.95萬億元，增長4.3%，佔我外貿總值的42.6%。其中，出口2.56萬億元，增長2.2%;進口2.39萬億元，增長6.6%。此外，國有企業進出口2.11萬億元，增長13.8%，佔我外貿總值的18.1%。其中，出口6766.5億元，增長9.4%;進口1.43萬億元，增長16%。

機電産品出口增長，傳統勞動密集型産品出口下降。前5個月，我國機電産品出口3.61萬億元，增長7.9%，佔出口總值的58.8%。其中，電器及電子産品出口1.59萬億元，增長8.6%;機械設備1.09萬億元，增長10.6%。同期，服裝出口3510.5億元，下降9%;紡織品3052.3億元，增長3.1%;家具1358.6億元，下降2%;鞋類1161.5億元，下降11.8%;塑料製品1057.8億元，增長2.8%;箱包666.5億元，下降7.9%;玩具506.4億元，下降3%;上述7大類勞動密集型産品合計出口1.13萬億元，下降4.1%，佔出口總值的18.4%。此外，鋼材出口2849萬噸，減少16.3%;汽車44萬輛，增加26.1%。

鐵礦砂、原油和天然氣等商品進口量增加，大宗商品進口均價漲跌互現。前5個月，我國進口鐵礦砂4.48億噸，增加0.7%，進口均價為每噸455.1元，下跌15.8%;原油1.9億噸，增加8%，進口均價為每噸3099.3元，上漲15.6%;煤1.21億噸，增加8.2%，進口均價為每噸553元，下跌7%;大豆3617萬噸，減少2.6%，進口均價為每噸2728元，下跌6.9%;天然氣3480萬噸，增加36.4%，進口均價為每噸2509.7元，上漲13.3%;成品油1427萬噸，增加12.4%，進口均價為每噸3629.6元，上漲10.7%;初級形狀的塑料1328萬噸，增加14.1%，進口均價為每噸1.11萬元，下跌3.2%;鋼材563萬噸，減少0.7%，進口均價為每噸8059.8元，上漲10%;未鍛軋銅及銅材215萬噸，增加16.7%，進口均價為每噸4.74萬元，上漲9.3%。此外，機電産品進口2.43萬億元，增長14.7%;其中汽車46萬輛，減少2.7%。

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