〈FII掛牌〉工業富聯董事長陳永正：借助資本市場力量打造成優質上市公司

鴻海旗下 FII(工業富聯) 今 (8 日) 在上海證交所正式掛牌，並舉行 A 股上市儀式，由工業富聯董事長陳永正致辭，向證監會、上交所等致謝。陳永正表示，「上市不僅讓我們有了融資平台，還有了更寬廣的舞台」。

據《新浪財經》報導，陳永正在致辭中表示，工業富聯是世界最高級的科技公司，已經在四大洲廣泛布局。多年來，公司已經轉型升級且擁有大量數據，擁有工業機器人達 6 萬個，今天更是一個新的起點，借助資本市場力量，提高自己的運營能力，打造成優質的上市公司，和投資者分享更多的價值。

工業富聯 (601138-CN) 今天開盤後迅速上漲至漲停價位 44.01%，股價報人民幣 19.83 元，市值達到人民幣 3906 億元。

富士康董事長郭台銘前天在富士康大陸投資 30 周年論壇上表示，富士康選擇在 A 股上市一個原因是，大陸員工很難拿到台灣股票。工業富聯上市後，也會馬上發行員工持股激勵計劃，來激勵人才，甚至，「未來富士康可能會考慮合夥人制度」。

業內普遍預計，工業富聯上市後有望成為 A 股市值最高的科技股。截至昨日午間，郭台銘的財富淨值約 84 億美元，落後蔡明忠家族的 96 億美元。不過，財經媒體計算，今天股價漲停後，郭台銘的持股價值將升至約人民幣 406 億元，可使他重登台灣首富寶座。

根據工業富聯披露的 2018 年第 1 季財報，公司第 1 季營收為 776.95 億元，年增 19.78%。歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣 26.53 億元，年增 4.53%。此外，公司預計 2018 年上半年營業收入約人民幣 1460.6 億元至 1545.8 億元，年增約 6.8% 至 13.1%；淨利潤人民幣 53.8 億元至 56 億元，年增 0.9% 至 5.1%。

陳永正在昨天接受《上海證券報》專訪時表示，發行上市，是公司發展歷程上一座意義重大的里程碑，更是未來征程的新起點。公司將藉助資本市場的力量努力把企業不斷做強、做大，以更加卓越的成績來回饋股東和社會。