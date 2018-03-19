東聯走出連2年虧損去年轉盈 每股賺2.01元 擬配息1.75元

EG(乙二醇)廠東聯 (1710-TW) 今 (19) 日公布去年財報，受惠需求增溫與報價走強，東聯去年營收創新高，毛利率與營益率均創 2012 年以來新高，成功擺脫連續 2 年營運虧損，稅後純益 17.49 億元，也同樣改寫 2012 年來新高紀錄，每股稅後純益 2.01 元。

東聯去年全年合併營收 289.2 億元，年增 48.07%，毛利率 15.37%，年增 10.48 個百分點，營益率 12.11%，年增 11.4 個百分點；稅後純益 17.49 億元，每股稅後純益 2.01 元，較 2016 年轉盈。

東聯去年第 4 季合併營收 69.37 億元，季減 15.75%，年增 0.34%，毛利率 14.33%，季減 4.99 個百分點，年增 2.84 個百分點，營益率 9.89%，季減 6.53 個百分點，年增 1.12 個百分點；稅後純益 2.88 億元，季減 71.14%，年增 369.89％，每股稅後純益 0.33 元。

東聯董事會今日通過擬每股配發現金股利 1.75 元，為近 7 年股利配發新高，配息率 87.06%。若以今日收盤價 28.8 元計算，現金殖利率 6.08%。