黑木耳助減重、控血糖膽固醇，每天10克還護心防血栓！

文／早安健康編輯部

黑木耳是夏季當令食材，俗話說「人不可貌相」，這句話很適合用在黑木耳上，它雖然沒有吸引人的外表，但是內在卻富含各種驚人的營養素，像是它的維生素 B2 含量，是米、麵和大白菜的 10 倍，鈣含量也是肉類的 30～70 倍，鐵質更是肉類的 100 倍之多。

農委會資料也指出，黑木耳的紫黑色來自天然抗氧化劑花青素，和葡萄、藍莓等食物一樣是花青素的代表食物之一。每 100 克黑木耳還含有 6.5 克的膳食纖維，與花椰菜 2.2 克、地瓜葉 3.1 克相比，黑木耳的膳食纖維含量相當豐富，有益於腸胃蠕動、消解便祕。

黑木耳的水溶性纖維，也能幫助體內膽固醇代謝、穩定血糖，營養師劉怡里曾於著作中引述研究指出，每天食用 5～10 克黑木耳，就有助於保養心血管、防止血栓。雖然一般而言，黑木耳的食用量可能遠不及其他食材，仍是平常作為配菜、小菜的最佳選擇。

黑木耳營養有哪些？黑木耳產季是什麼時候？

產季：四季皆有

主要產地：嘉義縣中埔鄉

營養：富含膳食纖維、維生素 B2、鈣、鐵、花青素、抗凝血成分，能保養心血管健康、穩定血糖、預防血栓，還可促進腸胃蠕動、改善便祕，具飽足感能幫助減重。

為什麼黑木耳是「食物界的阿司匹靈」？

黑木耳成分具有特殊的抑制血小板凝結作用，因此被譽為「食物界阿司匹靈」，能降低血液的黏稠度、降低心血管疾病風險，如果想加強活血的作用，可以跟薑一起食用。但應注意因為抗凝血的特性，有出血性疾病的人、孕婦都不宜多吃。

黑木耳挑選方法：生鮮木耳

完整無破損，平滑富光澤彈性不軟爛。

黑木耳挑選方法：乾木耳

乾燥輕盈、沒有浸泡藥劑的怪味。使用前要先用水泡發。

黑木耳食譜：涼拌黑木耳

材料：生黑木耳 3 大片、嫩薑 2 片、烏醋適量

做法：

生黑木耳切成條狀，滾水燙過備用。 嫩薑切細絲備用。 取一大碗，放入 1、2，倒入適量烏醋拌勻，即可食用。

來源：《早安健康》 2018 年 6 月

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