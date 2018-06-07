不領死薪水 滔客生活傳媒與你共創網路新世界

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

自媒影音已經是新一代網路媒體主流，「滔客生活傳媒」站在時代的浪潮，是目前台灣最大的網路原生平台，匯集一千五百位網路創作家、寫手共同創作各種不同生活面向題材，滿足閱聽大眾知的需求。執行長丁禹勝說，「再不瘋狂就等死」，鼓勵新一代年輕人勇敢築夢，打造個人專屬的創作平台，利用興趣專長增加第二份收入。

丁禹勝表示，早在 2009 年就開始經營 Facebook，創立兩百多個不同類別的粉絲團，且累積六至七百萬人的粉絲數。但分散的粉絲團不容易與大眾溝通及傳遞資訊，因此，他想建立更好的溝通模式，於是將網站統合成一個平台。2012 年成立滔客生活傳媒，2013 年正式營運，提供大量生活資訊給社會大眾，目前統計粉絲數已高達一千多萬人。

更深入的議題 更精緻的資訊傳遞

在這人人都能當創作者的新媒體時代，建立屬於自己的虛擬世界並不難，最重要的關鍵是掌握住你與粉絲們的互動。丁禹勝舉例：「有一位專業釣客，介紹一支兩萬塊高級釣竿，在網上說明規格與特色後，號召粉絲們團購，在一夕之間就產生五百件的訂單，實體店面或傳統媒體都無法達到如此的經濟效益。」他自嘲說，自己不是做創作者的料，只能提供平台服務給社會大眾。但也在這樣的媒體環境下，任何人都可以獨自在網路上展現自我與對方溝通，就形成一種「自媒體」的生態模式。

以自媒體來說，分為兩種人，一種是提供平台服務的人，另一種是想當網紅的人。丁禹勝坦言，以往只能從報章雜誌和電視取得大眾資訊內容，但現在網路媒體可以走向更精緻的資訊傳遞，依照喜好度與專業度將粉絲分群，提供更深入的議題資訊建立網紅自身的粉絲群，有些甚至設立自己的 Line@分享更多專業訊息，族群變得相當多元，運用媒體的力量和創作者支撐平台的營運模式。

打造第二職場 共創共利孕育商機

而平台最重要的就是創作者，創作者關係到內容，因此，滔客與一千五百多位的外部作者合作，將平台定位成數位雜誌，讓作者有出版實體書的機會，更將作者群分門別類，每一類各自有編輯、總編與副總編等，成為一個虛擬出版社，利用共同運作的方式產生更精緻的內容。

然而，與作者洽談不外乎的還是收益。丁禹勝提到創作者平日是上班族，他鼓勵「創作者在職場繼續吸收養分才能保有專業度，創作是興趣，利用下班之餘打造自己的第二職場。」創作是額外替自己增加一筆年終獎金。他說作者共有五種利益來源，第一，廣告營收，內容影響粉絲的流量進而帶動營收；第二，商業稿，替廠商寫報導宣傳；第三，版權，廠商與作者協商做授權；第四，銷售，利用文章置入性行銷產品；第五，舉辦活動，名氣上升，作者舉行見面會收取入場費等。

以寵物雜誌為例，平台上的閱覽流量不錯，每月就有固定的廣告收益，再依據作者貢獻的產值分配獲利。假如作者有許多粉絲，廠商也會主動與他聯繫，就有額外業配。如果有相關周邊商品直接在線上進行交易，還有產品的分潤，透過這些方式創造出商機。

丁禹勝透露：「平台營運方式是把創作者當創業家，提供資源、教育輔導，以及尋找適合作者的商業模式，只要有收益，就將利潤平分，利用這樣互助的方式，達到一個共創共利的原生平台就是我們的目標。」由此可看出媒體趨勢的改變，以往傳統媒體轉為新媒體，而在未來影音將會成為媒體發展的趨勢。

五十字以內寫出吸引人的摘要文

丁禹勝察覺，現代人如果要將書本一次性讀完，說實在相當不容易。人類雖然習慣水平的閱讀模式，但影音是連續帶狀的閱讀模式，感官上容易吸引閱讀者的目光，加上閱聽眾的耐心有逐漸下降的傾向，因此「影音為主，文字為輔」的模式，在銷售、導購產品時，大眾接收能力也比較透徹。

所以滔客訓練創作者在五十字以內，寫出與其他創作者不同又可吸引人的摘要文。再來，符合生活時事，大眾自然而然會去關切，例如：電信業者四九九吃到飽或衛生紙調漲二○％等民生議題。且利用直播的兩個特性，第一，傳遞訊息快速，能在媒體上展現出自己的專業度與大眾分享。第二，隨時隨地與對方互動，拉近與社會大眾的距離，展現親和力。

丁禹勝同意一位網紅說的「再不瘋狂就等死」，瘋狂就是要大膽去嘗試，但不是膽大妄為、不經思索的處事態度，他除了鼓勵創作者，也鼓勵公司內部運用自身的資源，創造出新的想法，他說：「因為你成長，公司也會跟著成長」。滔客是站在協助的角色，想辦法拓展至海外，讓更多華人市場看見台灣的原創文化精神。

丁禹勝將自己的創業歷程分為四個十年。第一個十年創業，摸索自我的性格與周邊的事物；第二個十年事業，協助想創作的朋友完成他們的志願；第三個十年企業，建立穩定的組織，共同向上成長；第四個十年善業，回饋社會。他說自己沒想過一夜致富，只想創造一種經營模式完成理想目標，達到「不是只有自己成功，而是周圍的人因你一起成功，這樣才會走得長久。」

做出特色才能走得長遠

他說，台灣許多企業只會下廣告，賺取短暫的收益，對於內容反而不重視。丁禹勝坦承，「經營內容成本確實較高，不過把企業經營的時間軸拉長三至五年，就會明白先投入內容的企業，後續廣告效益反而超出原本預期。」現今進入媒體產業容易，像大眾所提的炒短線的人太多，如果自身沒有特色，廣告成本再高收益也不會等比增加。真正能經營至海外的媒體產業都是先經營內容，將內涵特質表露出來才能走得長遠。

而台灣常常使用國外的媒體工具，也讓我們處於弱勢受限於他們制定的策略。就像 Facebook 經常變更規則，導致使用者如果不付費廣告效益可能下降，自然影響到行銷生態，也漸漸轉戰到 Line@，但也透露出台灣沒有屬於自己的媒體平台。

這幾年，丁禹勝發現台灣其實是有內容的，以滔客為例，有 15％的閱覽流量是來自香港、澳門、新加坡、馬來西亞等地區，且整合能力相較之下比一些國家還好，雖然國家政策會影響媒體發展，但想要掌握媒體趨勢，我們還是需要一個舞台，讓國內媒體產業持續壯大。

來源：《理財周刊》 928 期

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