癌症10年不復發！做1件事降13種癌症風險

文／早安健康編輯部

病症成因

癌細胞是體內細胞突變的結果，也因為細胞數量高達 60 兆個，有一定的突變機率，其實每人每天體內都會產出 300∼400 個癌細胞。當身體機能一切正常，這些癌細胞可由特定基因修復，或是由身體的免疫系統自動消滅，並不會演變成危及性命的癌症。

而目前醫學研究，普遍將自由基造成基因損傷視為罹癌的一大原因，無論是吃進致癌物或熬夜、壓力大都會使體內自由基增加，使細胞受損難以修復，當自由基和 DNA 結合就可能誘發細胞癌變、迅速增殖，自由基甚至會促進血管增生，成為癌細胞擴散轉移的橋樑。

走路好效果

美國國家癌症研究中心指出，有運動習慣者罹患大腸癌的機率較不運動者低了 40∼50%，罹患乳癌的機率也低了 30∼40%。東京大學醫學部附設醫院放射線醫學博士中川惠一也表示，資料顯示完全不運動者的癌症死亡率，是積極運動者的 4 倍高。

日本腸道醫學博士後藤利夫表示，定期有氧運動可以幫助身體抗氧化、排出自由基，並且強化免疫細胞數量跟淋巴循環，加速免疫細胞清除致癌因子的速度。

《美國醫學會內科期刊》刊登的一項研究就指出，快走、騎單車就能降低罹患 13 種癌症的風險，包含食道癌（42%）、肝癌（27%）、肺癌（26%）、腎臟癌（23%）、子宮癌（21%）、血癌（20%）、骨髓癌（17%）、結腸癌（16%）、頭頸癌（15%）、直腸癌（13%）、膀胱癌（13%）及乳癌（10%），任一種癌症的罹患率都將降低 7%。

對症這樣走

日本知名建築大師安藤忠雄曾患多種癌症，至今摘除了膽囊、膽管、十二指腸、胰臟、脾臟等五個臟器，令人驚訝的是，他仍生龍活虎地活躍在建築界，不需要專人看護地獨立生活。

透過主治醫師給予的建議，安藤忠雄開始以一日一萬步為目標，每天徒步行走到自己的辦公室上班，也是因為這樣大量的有氧運動，讓他體內的新陳代謝大幅加快，細胞修復速度也提高，從病發至今將近 10 年，除了未完全切除的胰臟沒有癌症復發跡象，更沒有新的器官罹癌。

即便無法每天一萬步，研究也發現每天只要走路 15 分鐘，癌症死亡風險就會下降 10%，整體死亡風險也能下降 14%，但最好能走 30 分鐘以上，走到身體發熱、全身流汗的程度。

工作忙碌抽不出時間怎麼辦？曾罹患腎臟癌的日本岐阜縣船戶診所院長船戸崇史醫師，也分享了癌症 10 年不復發的走路養生撇步：出門時將車停在距離目的地較遠處，再散步過去，適當運動能夠保持肌肉量，自然地提高體溫，提升免疫力。

來源：《早安健康》 2018 年 6 月

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