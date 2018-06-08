動則得救！簡文仁6招走路法，這招最能強心肺練肌力

國泰綜合醫院物理治療師／簡文仁

WHO 說走路是最好的運動，代表走路不只很好，而且是認證的，因為走路影響到全身，從筋骨、血液循環到內分泌系統，很多問題都可以透過健走來改善或預防；另一個原因是走路很方便、很自由，依個人健康狀況、體能狀況，依你所要的目的，可以有多種變化。

我們現在鼓勵健走，為健康而走就叫作健走。姿勢正確之外，你的步距大小、步頻快慢都可以自己調整，所以依你的體能、依你的心情、依你的環境，來決定你的步伐，這就是健步走，也就是我們所謂的健走。此外，不同的走路模式，對健康也有不同的效果。

快走、慢走都行！步距步頻影響效果

自然走：一般正常健康人的步距（跨出一步的距離）約為「身高（公分）-100」、步頻約為每分鐘 100 步，建議自己試試看一分鐘能走幾步，就能以自然走的數據定出基準。如果心肺功能不好、走快就喘，也不用勉強，自然走同樣有健康效果。

大步走：我有個養生口訣是「大步走、多蔬果、少發火」，鼓勵大家大步走；比方說我身高 170 公分，跨一步是 70 公分，當步距比 70 公分大一點，這就是我所謂的大步走。

健步走（健走）：如果原本每分鐘 100 步，健步走可能達到 120 步；像我平常在走路、爬山，大概一分鐘 120 步，這是我的 style，如果我還想刻意走快一點，就可以到 130 幾步。

快步走：真正的快步走可達每分鐘 130、140 步，大概 2、3 分鐘就會很喘、腳很痠；國策顧問紀政提倡「快步走」，有心肺功能、有氧運動的效果，也有肌力強化的作用。

散步走：很隨興像欣賞風景，步頻低於每分鐘 100 步（例如 80 步）、步距較小，比較沒有達到有氧運動的效果，肌力訓練效果也較少，但享受放空、放鬆、清靜的好處。

慢步走：太空漫步般放慢動作，步頻低於每分鐘 100 步（例如 60 步）、步距會刻意再跨稍微大步一點；肌肉要夠強才控制得住，要強化肌力、伸展，走起來更消耗熱量、更費力。

萬步、多動都行！快樂不勉強最重要

每日萬步是鼓勵一般健康人的目標，紀姐（紀政）提倡「每日一萬步、健康有保固；機能要維護、至少五千步」，但如果退化性關節炎、腰椎疼痛，絕對不要勉強走一萬步，甚至不勉強你走路，散步走三千步、五千步，我們都鼓勵，醫師的建議也要自己判斷斟酌。

如果沒有運動習慣，我也鼓勵大家「動」一萬步，有動就好，不一定要走一萬步，我常說「隨時隨地、快快樂樂」做運動，伸懶腰、手舞足蹈都是一種「動」，從這個房間走到那個房間，從這棟大樓走到那棟大樓，培養動的心情、感覺，總比一直坐著不動來的好。

早走、晚走都行！環境安全注意 3 點

我們要考量外在環境的安全性，不要中午太陽太烈，不要馬路上空汙厲害、擁擠人多，不要天雨路滑，如果能找到安全路徑像公園、山徑、捷運地下街、百貨公司都很好。

服裝、鞋子也是環境的一部分，我個人習慣穿舒適、寬鬆一點，跨步很輕鬆，不會綁手綁腳，有太陽就戴帽子防曬、保護眼睛，帶點水補充水分。

另一個環境是指內在環境，昨天晚上熬夜、拉肚子、感冒，很累很虛，就不要勉強，來日方長。

來源：《早安健康》 2018 年 6 月

更多精彩內容請至 《早安健康》