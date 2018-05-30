碧桂園分拆碧桂園服務 6月19日獨立上市

碧桂園 (2007-HK) 以介紹形式分拆碧桂園服務獨立上市，股東每持有 8.7 股碧桂園，可以獲分派 1 股碧桂園服務。碧桂園服務總股數為 25 億股，每手 1000 股，計畫於 6 月 19 日在港掛牌。

碧桂園昨 (29) 日收報港幣 15.5 元，跌 2.8%。今 (30) 日開盤挫 1.42%，報港幣 15.28 元。

《星島日報》報導，分拆碧桂園服務上市會以有條件特別股息及實物方式，向股東分派碧桂園服務股份。公告指，每持有 8.7 股碧桂園股份，可獲派 1 股碧桂園服務股份為基準，實物分派合共 25 億股碧桂園服務。碧桂園以連權方式買賣股份，最後交易日為年 6 月 8 日，6 月 11 日則為除權方式買賣股份。

今年 3 月，碧桂園公布分拆計畫，公司當時指管理業務規模已增長至足以實行獨立上市，而尋求碧桂園服務股份獨立上市，符合股東利益，又可令該業務取得獨立上市地位及獨立集資平台、增加營運及財務透明度，有助吸引策略投資者，及直接與分拆集團組成策略性夥伴。

碧桂園公布，債券換股價將因派付末期股息，由每股 20.556 港元調整為每股港幣 20.15 港元，由 5 月 28 日起生效。