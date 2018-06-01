中國百強房企5月銷售月增18% 碧桂園單月銷售首破700億

房地產研究機構克而瑞 5 月 31 日晚間發佈的《2018 年 1-5 月中國房地產企業銷售 TOP100 排行榜》顯示，今年前 5 個月，碧桂園 (2007-HK) 以人民幣 3345.2 億元的銷售額排名榜首，恒大 (3333-HK)、萬科以人民幣 2552.6 億元、人民幣 2392.2 億元分列 2、3 位。

若以權益金額統計，恒大以人民幣 2427.5 億元拔得頭籌，今年前 5 個月，碧桂園、萬科的權益金額分別是人民幣 2281.9 億元和人民幣 1674.5 億元。此外，保利、融創、綠地前 5 個月的銷售額超過人民幣 1000 億元。

《上海證券報》報導，統計顯示，今年前 5 個月，TOP100 房企整體銷售規模達人民幣 3.47 兆元，年增 33.5%。3 家龍頭房企中，碧桂園、恒大得益於在三、四線城市的佈局，今年前 5 個月累計業績年增速分別達 37% 和 39.5%。

從 5 月份的資料來看，TOP100 房企單月業績月增 18%，創年內新高，並且 5 月單月業績超百億的房企數量達到 24 家，其中碧桂園單月銷售首次突破人民幣 700 億元。

今 (1) 日截至上午 10:16，碧桂園股價上漲 2.08%，報港幣 15.7 元。

2018 年 1 月至 5 月，百強房企各梯隊銷售金額入榜門檻較去年同期均有所提升。TOP3 和 TOP30 房企門檻分別增長 31.4% 和 38.8%，達到人民幣 2392.2 億元和人民幣 305.5 億元。而 TOP100 房企銷售金額入榜門檻增幅最小，僅年增 19.5% 至人民幣 62 億元。

克而瑞預計，在調控政策不斷升級的背景下，今年規模房企的集中度還會進一步提升。未來標竿房企將依託自身的優勢，通過高周轉和全國化的戰略佈局實現逆市擴張。

5 月市場調控政策持續收緊，調控地域不斷向二線和三、四線城市擴散，嚴格的「限價」、「限售」、「搖號選房」等政策逐漸成為熱點城市的標配。

目前，上海、南京、長沙、成都、杭州、西安、武漢、深圳等城市均採取了搖號選房的政策，預計今年可能會有更多的城市加入搖號大軍中。