〈中國CDR今上路〉重磅股發CDR 分析師：吸血效應 中港市場或受壓

市場人士認為，大陸推 CDR，對港交所招攬新經濟企業來港掛牌難免有影響，阿里巴巴、京東等重量級中資新經濟企業，不會來港上市。分析師也認為，超高估值、集資額龐大的新經濟企業發行 CDR，或會對 A 股市場構成壓力，並間接影響港股。

中國證監會發布中國預託證券 (CDR) 的管理辦法，符合條件的新經濟公司及紅籌企業即日起可申請發行 CDR 或 IPO 上市。有消息指出，本身已在美國掛牌的阿里巴巴 (BABA-US) 以及京東 (JD-US)，只會響應大陸新政策發行 CDR，而不在香港第二上市。

市場人士認為，不單阿里巴巴以及京東，其他已在美國上市、並符合發行 CDR 資格的大型中資新經濟股，相信來港機會也不大。除非該等企業有特殊原因需要在美國退市，否則香港難以出手招攬。

對這些企業來說，在美國主要上市並且在大陸發行 CDR，已經可以同時接觸國際以及大陸投資者。不過，一些尚未在美國上市而規模相對較小的新經濟企業，仍然有機會赴港集資。

對於大陸推動 CDR，港交所行政總裁李小加早前表示，預計有更多公司考慮在香港以及大陸同時上市，在吸引上市公司方面，香港仍擁有非常獨特的優勢。

《星島日報》援引交銀國際研究部主管洪灝分析，由於現時美股市場股份估值普遍很高，大陸透過 CDR 制度鼓勵在美國上市的中資新經濟股回流 A 股市場，未必是好的做法。

他表示，這樣做會令 A 股市場的資金鎖定在某幾家估值已經過高的股份，可能影響 A 股市場表現，甚至間接拖累港股。他認為，如果大陸希望資金投資海外市場，開放資本管制才是更直接的方法。

市場預期大陸手機生產商小米將是首家發行 CDR 的公司，時間或在 7 月中，CDR 較在香港上市的新股早一日掛牌。美銀美林指，如此按排之下，小米只需要達到未上市公司的要求，即經營收入不低於人民幣 30 億元，市值不低於人民幣 200 億元；毋須達到對已上市公司的人民幣 2000 億元市值「門檻」要求。

不過，美銀美林提醒，如果其他公司均仿效這個模式，可能分薄投資香港新股的資金及香港成交。

基金界人士預料，第一波發行 CDR 回歸的公司將包括百度、阿里巴巴、京東、網易等，將可提振香港上市中資股的氣氛及估值。

中證監出台 CDR 規則，港股和 A 股的表現背道而馳。恒指昨 (7) 日一度高見 31521 點，漲 262 點，並以接近全日高位 31512 點收市，漲 253 點或 0.81%，是連續第 6 日上漲，主板成交港幣 1055.5 億元。

A 股市場則因擔憂抽血效應，滬深 3 大指數全部低收，滬綜指報 3109 點，跌 5. 點或 0.18%；深成指報 10313 點，跌 51 點或 0.49%；與獨角獸板塊構成直接競爭的創業板指報 1730 點，跌 12 點或 0.74%。市場人氣低迷，成交僅為人民幣 3601 億元。