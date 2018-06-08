御泰中彩控股(00555-HK)修訂股份合併之預期時間表

御泰中彩控股(00555-HK)公布，由於公司認為，可能出售事項如果落實，股東將獲提供更多資料以考慮股份合併，因此，公司宣布股份合併通函及補充通函將於同一時間或前後寄發，而股份合併股東特別大會及經押後股東特別大會亦將於同日舉行。因此，公司公布，股份合併之預期時間表將作修訂。股份合併之經修訂預期時間表將於實際可行情況下儘快宣布。

4月25日，御泰中彩控股公布，建議股份每5股合併1股，每手買賣單位2.5萬股將維持不變。

公司指，根據上市規則第13.64條，如發行人之證券市價接近0.01元或9,995.00元之極點，聯交所保留要求發行人更改交易方法，或進行證券合併或分拆之權利。近期，聯交所根據上市規則第13.64條關注公司股份之成交價自2017年7月24日起一直低於0.10港元。因此，董事會認為，股份合併預期可令合併股份成交價上調，讓公司可繼續符合上市規則下之交易規定。故此，董事會認為股份合併符合公司及股東之整體利益。

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