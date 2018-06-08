美股盤後─麥當勞支撑道瓊收高 科技股拖累Nasdaq下跌

在麥當勞股價上漲逾 4% 的支撑下，道瓊工業平均指數週四收高。臉書與其他科技股下跌，則拖累 Nasdaq 指數收低。

近幾週，科技股大幅上漲。過去一個月，科技股上漲逾 5%，表現優於其他類股，今日則見回檔。



道瓊工業平均指數收高 95.02 點或 0.38% 至 25241.41。

Nasdaq 指數收低 54.17 點或 0.70% 至 7635.07。

S&P 500 指數收低 1.98 點或 0.07% 至 2770.37。

費城半導體指數收低 13.60 點或 0.95% 至 1424.34。

今早，S&P 500 與 Nasdaq 指數上漲。商務部長羅斯說，美國與中國中興通訊公司 (ZTE) 達成了協議，結束了對該公司的制裁。羅斯指出，該協議包含對 ZTE 公司裁罰 10 億美元，一個美國選出的監督小組將進駐 ZTE 公司。

但貿易擔憂徘徊不去，波音股價下跌 1.4%。波音對貿易問題高度敏感，因有大量業務係來自海外。

因資金流動擔憂，新興市場賣壓沉重，尤其巴西，投資人因而買進美國債券。

美國 10 年期債券價格上漲，殖利率下降至 2.93%，週三報 2.97%。

週三，美國股市表現強勁。道瓊收高 346.41 點，預期歐洲將結束寬鬆政策，利率走高，銀行股因而上漲，推升了大盤收高。

過去一個月，股市大幅反彈，主要指數上漲至少 3%。經濟數據強勁，加上科技股大幅上漲，推升了大盤指數。

波克夏海瑟威公司董事長巴菲特說，他預期未來幾年，經濟將表現強勁。

他說：「我不擅長預測未來二年，三年或五年的經濟，但我認為未來 10 年，20 年，30 年，經濟會有大幅進展。」