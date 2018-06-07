美股盤中─臉書帶動科技股走低 Nasdaq下跌 道瓊則上漲逾160點

臉書股價下跌帶動了科技股走低，拖累 Nasdaq 指數週四自記錄高點下滑。

近幾週，科技股大幅上漲。過去一個月，科技股上漲逾 5%。

但道瓊指數則上漲逾 160 點，麥當勞股價上漲提供了主要支撑。該公司宣布新一波裁員行動，其股價上漲 3.2%。

台北時間 23:32

道瓊工業平均指數上漲 122.62 點或 0.49% 至 25269.01。

Nasdaq 指數下跌 47.51 點或 0.62% 至 7641.74。

S&P 500 指數下跌 0.34 點或 0.01% 至 2772.01。

今早，S&P 500 與 Nasdaq 指數上漲。商務部長羅斯說，美國與中國中興通訊公司 (ZTE) 達成了協議，結束了對該公司的制裁。羅斯指出，該協議包含對 ZTE 公司裁罰 10 億美元，一個美國選出的監督小組將進駐 ZTE 公司。

分析師說，這是今日的重大消息，股市氣氛已見改善。

週三，美國股市表現強勁。道瓊收高 346.41 點，預期歐洲將結束寬鬆政策，利率走高，銀行股因而上漲，推升了大盤收高。

過去一個月，股市大幅反彈，主要指數上漲至少 3%。經濟數據強勁，加上科技股大幅上漲，推升了大盤指數。

波克夏海瑟威公司董事長巴菲特說，他預期未來幾年，經濟將表現強勁。

他說：「我不擅長預測未來二年，三年或五年的經濟，但我認為未來 10 年，20 年，30 年，經濟會有大幅進展。