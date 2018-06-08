再嚴的房市新政 都難以阻擋中國人海外購房的熱情

最近在北京舉辦的一個房地產博覽會吸引了眾多目光，成千上萬人湧入北京展覽中心，顯示出中國購房者對國外房地產的熱情。

《華爾街日報》指出這種不斷飆升的熱情在全球各個城市肆意流淌，同時也扭曲了房價。

在溫哥華，中國購房者從 2016 年開始迅速搶購當地房產，以至於房價以每月 30% 的速度上漲。隨後，溫哥華政府決定向外國人徵收 15% 的購房稅。

就算如此，也擋不住中國人海外購房的熱情，僅僅只能把中國買家從一個城市趕到另一個城市。因為中國購房者又轉向了多倫多，在那裡掀起新一輪「購房熱潮」。

據彭博報導，紐西蘭統計局周四發布數據顯示，今年第一季大約有 10% 的住房是銷售給了外國人，幾乎是前三個月的兩倍。而在奧克蘭地區，這一比例連續第二個季度上升，甚至高達 19% 。

但值得注意的是，紐西蘭房地產研究所表示這 19% 僅僅只相當於 450 套住房，哪怕 450 套住房全部改賣給本地人，也不可能影響奧克蘭住房市場。

跨國房地產交易網站 Investorist CEO Jon Ellis 稱，中國人在國外買房的熱情是「無法抵擋的洪流」。

此外，根據國際房產搜尋引擎居外網的數據顯示，中國購房者的興趣最近轉向馬來西亞和泰國，這兩個國家被諮詢的次數已超過了美國和加拿大。

據國外調研機構預測，在未來十年，中國投資者將花費 1.5 兆美元到國外投資，其中一半是外國房地產。