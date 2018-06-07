收購券商！數位貨幣交易所Coinbase要成為正規軍了

如何從一家數位貨幣交易所變身成為正規的加密貨幣券商？全美最大的加密貨幣交易所已經邁出了第一步。

6 月 6 日周三，Coinbase 總裁兼首席營運官 Asiff Hirji 在部落格中宣布，通過收購牌照齊全的證券公司 Keystone Capital 等三家企業，該交易所正計劃成為受監管的正規券商，申請目前正在等待政府批准。

若成功獲批，Coinbase 將很快能夠在美國證券交易委員會（SEC）和美國金融業監管局（FINRA）的監管下，為投資者提供基於區塊鏈的證券產品。

目前，Coinbase 已經將 Keystone Capital、Venovate Marketplace 和 Digital Wealth 三家公司收入囊中，從而獲得了券商許可證（B-D）、另類交易系統許可證（ATS）和註冊投資顧問許可證（RIA），為獲批之路添磚加瓦。

Hirji 在部落格中寫道，

一旦獲得政府批准，這些牌照便能允許 Coinbase 為投資者提供加密貨幣證券交易、保證金交易、場外交易（OTC）以及新的市場數據產品。

最終，我們甚至可以與監管機構合作，將現有證券產品代幣化，將加密貨幣市場的優勢帶入證券領域——比如 24/7 全天候交易、實時結算以及產權鏈。

Coinbase 官網數據顯示，該交易所現在擁有超過 2000 萬個客戶，橫跨 32 個國家，交易的數位貨幣總價值超過 1500 億美元。在這個平台上，現下只有 4 個數位貨幣幣種能夠交易：比特幣、比特幣現金、以太幣和萊特幣。

因此，CNBC 評論稱，對 Keystone Capital 的收購有助於 Coinbase 擴大產品發行量，並最終擴張到其他非加密的金融產品領域。

4 月，Coinbase 斥資 1 億美元收購比特幣初創公司 Earn.com。據美國科技網站 Recode 報導，當時該交易所對自己的估值為 80 億美元，遠高於其在 2017 年夏天最後一輪融資時的估值 16 億美元。

華爾街見聞此前曾介紹，Coinbase 去年營收超過 10 億美元，收入主要來自交易收入，而交易收入的費率一般在 0.25%-1% 之間。在去年的感恩節到聖誕節期間，比特幣在最高位劇烈波動時，交易所收入大幅上漲。

Coinbase 成立於 2012 年，在 2015 年成為美國第一家持有正規牌照的比特幣交易所。去年，Coinbase 的公司規模擴大了一倍，約有 200 名員工。

去年 8 月完成 1 億美元的 D 輪融資後，Coinbase 估值達到 16 億美元，成為比特幣領域首個獨角獸企業。