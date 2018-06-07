中證監：原油期貨首秀相當成功 積極推動期貨法盡快出台

自3月26日上市以來，原油期貨已運行兩個多月，受到市場關註。“從目前來看，原油期貨雖然未滿百天，但首秀相當成功。”在上海市政府新聞辦6月7日舉行的市政府新聞發布會上，中國證監會新聞發言人高莉在回答上證報記者提問時表示。

高莉介紹，首先，原油期貨相關參與方多元，産業客戶雲集。上市首月，就有多家境内大型産業客戶參與了交易。其次，定價功能已初顯。數據顯示，原油期貨成交量和持倉量穩步增長，夜盤交易活躍。截至6月初，原油期貨成交量從上市首日的4.24萬手增加至20.26萬手，增加了3.78倍。上市以來累計成交575萬手，其中夜盤415萬手，佔總成交的72%。

高莉表示：“原油期貨整體上是期貨市場對外開放的戰略品種，同時也是首個對境外投資者開放的品種，我們有能力有信心把這樣一個品種維護好發展好。下一步，要積極推動期貨法盡快出台，完善法律保障，加快市場培育進度，同時，強化監管，對各類違法行為予以打擊。”

來源：中國證券網

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