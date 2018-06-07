碧桂園(02007-HK)榮登《福布斯》全球2000強第143位 排名躍升130位

美國《福布斯》網站公佈的2018年度「全球上市公司2000強」中，碧桂園(02007-HK)排名143，較去年躍升130位。

碧桂園以338億美元營收、39億美元利潤、1612億美元資產和452億美元市值躋身榜單前200名。

該榜單與《財富》世界500強一起並列為全球公司排行的兩大權威，是根據企業的營收、利潤、資產以及市值四大指標按照固定權重，評出規模最大、實力最強的上市公司。

去年碧桂園實現5508億元人民幣合同銷售額，躍居行業第一，在2017年《福布斯》公司榜上排名升至273位，接連入選《財富》世界500強、香港恆生指數成份股(藍籌股)，並獲全球三大權威信用評級機構之一的惠譽調升企業評級至投資級。

今年前五月，碧桂園實現合同銷售額3346.8億元人民幣，繼續領先行業。碧桂園今日收市價17.28港元，市值最高接近3770億港元，相比去年年初上升302%，大幅跑贏大市42%的升勢。新晉藍籌碧桂園也是2017農曆年間上升幅度最大的藍籌股。

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