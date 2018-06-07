人行上海：全國互金違規業務規模下降57%

人民銀行上海總部副主任孫輝在7日舉辦的上海市政府新聞發布會上表示，互聯網金融風險集中整治是從2016年開始，這兩年多來取得了明顯的成效，存量風險大幅度下降，增量風險得到有效防控。全國違規業務規模下降了近57%，違規機構大量退出市場。

同時，新領域的風險得到了化解。比如境内比特幣交易平台、ICO清理整頓和取締工作已經基本完成。“現金貸”整治也取得紮實進展。目前境内比特幣交易平台已經基本退出市場，ICO全部被取締，體現了防範金融風險的決心和成效。

監管的規章製度建設也在陸續健全，如網貸監管規則、探索建立常態化互聯網風險監測機製等。監管體製機製也在不斷完善。

孫輝表示，下一步，專線整治工作將繼續進行。一是繼續降低存量風險，進一步壓縮違規業務規模，合規合法業務納入日常監管，實現違法違規業務平穩退出市場。二是探索互聯網長效監管機製，研究切實可行的措施，使得互聯網金融風險的監管防護進入可持續階段。

來源：中國證券網

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