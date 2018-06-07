特斯拉報喜 這些電動車概念股營運升溫

特電動車大廠特斯拉在股東大會上報喜，宣布 5000 台 Model 3 的周產量目標預計 6 月底可達標，並確定將在上海設立海外首家工廠，相關供應鏈股價今 (6) 日飆漲慶賀，包括貿聯 - KY(3665-TW)、和大 (1536-TW)、順德 (2351-TW) 等後市業績動能受到矚目。

特斯拉表示，在上海設立新工廠以避開中國的進口關稅，也藉此整合電池生產、汽車組裝的業務。

而最受市場關注的仍是 Model 3 的生產進程，主要是因馬斯克曾表示 Model 3 若每周可生產 5000 台特斯拉即可獲利，而此次股東大會中馬斯克預計在 6 月底可達此目標，使投資人樂觀預期，特斯拉有望從第 3 季起由虧轉盈。

由於 Model 3 定調為大眾車款，後續特斯拉還將推出 Model Y 和電動貨卡，市場預估，特斯拉電動車銷量將由去年的 14 萬台，維持強勁成長至 2020 年的 80 萬台，後續快速的拉貨效應可期。

法人指出，隨著特斯拉逐漸放量，加上各大品牌車廠和中國新能源車商正積極投入研發，在台廠供應鏈中，未來可關注的除了和大、貿聯 - KY，仍有不少業者拉貨力道值得注意。

其中，相關業者如倒車雷達大廠同致 (3552-TW)、電池材料大廠美琪瑪 (4721-TW) 和康普 (4739-TW)，扣件製造商恒耀 (8349-TW)、機構件模具廠乙盛 - KY(5243-TW)、台灣最大汽車內裝開關製造商為升 (2231-TW) 和汽車端子製造商胡連 (6279-TW) 等。

法人強調，展望後市，隨著電動車引領車市質變，電動車供應鏈與傳統汽車零組件業相較，對投資人的吸引力將更大，尤其是供應電動車上游零部件的台廠。