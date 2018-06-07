六角5月、前5月營收雙創新高 茶飲旺季再為營運添柴火

六角 (2732)5 月合併營收 3.22 億元，月增 10.62%、年增 78.32%；累計 1-5 月合併營收達 14 億元，年增率達 58.62%。六角表示，適逢夏季茶飲旺季，受惠年初併購效應，以及全球展店加速三大利多，激勵本業成長動能，帶動 5 月及累計前 5 月合併營收衝刺，雙創歷史新高。六角指出，主要營收核心的「Chatime 日出茶太」因應旺季來臨，全球擴張市場版圖尤為積極，5 月陸續開出新北秀泰樹林店、美國達拉斯店、捷克布拉格店、東京立川店、柬埔寨 Aeon 店，南半球澳洲悉尼店、墨爾本店雙店齊發等等，用一杯珍珠奶茶征服歐、美、亞三大洲，搶攻即將來臨的暑假商機。



而六角也提到，中國杭州瑞里旗下「黑瀧堂」及「果麥」兩大主力品牌展店績效亦大有展獲，5 月單月加盟及直營開設超過 50 家門店，也同時驅動六角 5 月單月合併營收年增漲幅將近 8 成。



同時，六角看好烘焙甜點市場，六角旗下烘焙品牌「Bake Code 烘焙密碼」，歷經 3 年調整營運優化後，在台北西湖店展店表現優於預期，而「春上布丁蛋糕」也進駐台北車站伴手禮區，盼挾多品牌展店策略，帶動營收續揚。



展望後續，市場時序邁入產業旺季，茶飲及甜品需求旺盛，有利於營運貢獻大增。六角表示，將持續拓展全球版圖、致力品牌國際化發展、投資併購效益攀升三大佈局策略，預估營運表現仍將穩健成長。





