聯合國報告：中國成為全球第二大外資流入國

總部位於日内瓦的聯合國貿易和發展會議(貿發會議)6日發布報告表示，2017年中國已成為全球第二大外資流入國和第三大對外投資國，併繼續成為發展中國家中最大的外資流入國和對外投資國。

當天發布的《2018世界投資報告》顯示，與2017年全球經濟和貿易加速增長形成鮮明對比的是，去年全球外國直接投資(FDI)比2016年下降23%，至1.43萬億美元。

具體來看，受大型併購及企業重組減少的影響，2017年流入發達國家的FDI為7129億美元，相較2016年下降37%。其中，美國FDI流入量下降40%，至2750億美元，但仍是全球最大的外資流入國。

去年，流入發展中經濟體的FDI保持平穩，總額為6710億美元。發展中國家在全球FDI流動中的比重由2016年的36%上升至47%。其中，亞洲發展中經濟體整體表現亮眼，吸收外資4760億美元，成為全球吸引外資最多的地區。

報告說，2017年，中國吸收外資1360億美元，成為全球第二大外資流入國。中國的對外投資降至1250億美元，但仍是全球第三大對外投資國和發展中國家中最大的對外投資國。

貿發會議投資和企業司司長詹曉寧表示，近來中國宣布一系列投資便利化以及招商引資的措施，在此推動下未來流入中國的FDI有望繼續保持在高位水平。

報告認為，全球投資回報率下降、國際生産擴張速度放緩以及全球價值鏈擴張趨於停滞是2017年全球跨國投資低迷的主要原因。

報告預測，2018年全球國際投資有望出現增長，但增長勢頭將十分脆弱，預計增長約5%。報告指出，雖然有全球經濟增長向好等諸多利好因素，但全球投資仍可能受到地緣政治風險、貿易關系緊張和美國稅改等因素的衝擊。

來源： 新華網

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