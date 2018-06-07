昇達科5月營收有望衝新高 第二季EPS力拚倍增上看1.2元

昇達科 (3491) 衛星地面接收站出貨量放大，微波高頻元件也受惠大客戶華為訂單成長，加上子公司芮特、正通表現亦佳，5 月營收有機會衝上歷史新高，6 月有機會再締新猷，第二季營收上看 4.6-4.7 億元，法人預估，EPS 有機會挑戰 1-1.2 元，較前一季倍增。 昇達科表示，衛星客戶先前將訂單轉由公司生產，但有先備庫存以因應其客戶需求，隨著其庫存消化，未來月營收貢獻有機會逐步提高至 1 千萬元。5 月出貨量也放大，貢獻業績約 3、4 百萬元。



至於主力微波通訊產品，大客戶 Ceragon 今年第一季來自印度的訂單回溫，目前業績持穩，第二大客戶華為需求亦向上，加上子公司芮特、正通業績亦不俗，5 月營收有機會衝上歷史新高。



法人預估，6 月有機會再締新猷，第二季營收上看 4.6-4.7 億元，較前一季成長超過一成，法人預估，EPS 有機會挑戰 1-1.2 元，較前一季倍增。



