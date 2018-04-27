〈昇達科營運展望〉受中興與華為事件影響有限 Q2營收看增

昇達科 (3491-TW) 第 1 季受惠以色列商 Ceragon 訂單出貨帶動業績成長，營收 4.41 億元創 3 季以來新高，近期美國對中興通訊祭出禁售令，及對華為啟動調查，對昇達科營運影響極小，法人看好第 2 季營收季增率可望逾 1 成。

昇達科在下半年將新增衛星通訊客戶，隨著開始出貨挹注，法人看好公司上下半年營收比重為 45% 比 55%，依此推估，昇達科今年全年營收將超越 20 億元，年增逾 3 成。

昇達科第 1 季營收 4.41 億元，毛利率 32.9%，季減 0.8 個百分點，年減 9 個百分點，稅後純益 2970 萬元，季增 98.26%，年減 50.31%，每股純益為 0.53 元。

近期因美國對中興通訊祭出禁售令，及對華為啟動調查，引起投資人聯想昇達科營運可能受到影響，昇達科指出，公司與中興通訊無任何交易，華為雖為昇達科客戶，但華為微波通訊設備原本就賣不進美國市場，且微波通訊設備所需料源也非仰賴美國，因此包含華為與昇達科，都不會受到此事件影響。

昇達科主管指出，縫使有國際局勢動盪，但無線通訊產業發展遠景不僅有 5G 值得關切，衛星通訊商機更是今年起須密切關注發展的趨勢，眾多新創公司將衛星通訊應用在不同領域上，並已獲歐、美、日大型企業投資挹注，顯然各大國認同這方面產業應用，以昇達科目前合作衛星客戶而言，客戶就已指出，未來商機正在醞釀，規模可望較目前倍增。

昇達科技目前已取得美衛星通訊客戶的試產訂單，預計今年下半年將有大量產訂單出貨，昇達科已進入開模量產階段，預期衛星通訊元件銷售比重將大幅拉高，也將是今年下半年成長重要來源。

昇達科為順利消化下半年的需求，4 月已在中國大陸蘇州設立新廠，生產機台陸續到廠並逐步拉高產能規模，昇達科指出，此營運擴充對中長期營運成長動能，將是重要關鍵。