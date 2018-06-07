首利攜手Apextechusa成立電競品牌Apexgaming 攻電競健康照護商機

首利 (1471) 與美國 Apextechusa 合作，進軍電競市場，創立自有電競品牌 Apexgaming(艾湃電競)，並於今年台北國際電腦展 Computex 推出一系列新品，除玩家熟悉的電競機箱、電源等產品外，其中最引人注目的就是 G-Health，強調保護玩家及中高度資訊產品工作者的健康商品，亦為在電競火熱的商機中另闢藍海的舉措。衛生福利部台北醫院神經外科主治醫師兼實證醫學主任丁賢偉表示，近年來由於工作型態改變，因為下背痛而來求診的患者有日益增多的趨勢。而下背痛引發的原因很多，其中危險因子最高的即為工作所造成，尤其是工作型態為長時間坐著辦公、固定姿勢都是元兇。



首利指出，該公司長期經營電腦周邊產品業務，此次與歐美設計團隊合作，推出一體式電動升降桌及電動升降桌上桌，主要訴求對象即為長時間必須坐在辦公或電腦桌前的使用者。



Apexgaming 執行長黃稟洲表示，在歐美推行「站著辦公」已經行之有年，各界醫療專業人士都呼籲，辦公坐姿超過一個小時，至少應該站起來活動 10-20 分鐘，但現代人工作壓力大，在分秒必爭的時代，實行有一定困難，此次該公司的電動升降桌可解決此一問題。



此外，除了呼籲站著玩之外，首利 Apexgaming 也針對坐著玩推出了適合玩家專用的電競椅，引進超級跑車設計概念，在設計及用料上都超越同級產品，且均獲美家具 BIFMA 認證。

