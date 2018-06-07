東方明珠和阿里雲共建智聯城市平台 未來不排除共造産業園區

6月7日， 2018雲栖大會·上海峰會，阿里雲與東方明珠宣布，雙方達成合作。依託東方明珠獨有的城域物聯專網和神經元網絡，以及阿里雲在雲計算、人工智能等方面的技術優勢，雙方將在上海地區共建智聯城市，包含網絡、平台、應用、生態等，助力上海實現城市精細化管理。

東方明珠是上海地區物聯網領跑者之一，依託傳統廣電頻譜資源，開發出豐富的城域物聯專網和神經元網絡，為市、區、街鎮、委辦等政府單位提供城市精細化管理的系統級解決方案，也為社區、校園、消防、醫療、工廠等垂直行業提供應用解決方案和大數據分析産品。此前已在上海楊浦、虹口、普陀等區落地公共安全、公共服務、公共管理等相關應用100餘項，包括煙感消防預警;實時監測高空抛物;打造無人值守車棚、手機APP開門等。

今年3月，阿里雲宣布全面進軍物聯網，推出了城市、生活、汽車等一系列物聯網平台，提供端到端的物聯網開發和支撐配套能力，幫助合作夥伴加速智能物聯場景的搭建和落地。

按照規劃，雙方將基於東方明珠搭建的專用網絡、規模部署的城市神經元工程，及阿里雲提供技術和協議、支撐海量數據併發、阿里雲Link城市物聯網平台，共同打造服務於上海市級、區級城市精細化建設和管理的智聯城市平台，深耕城市大數據所面臨的分布式存儲、多維度分析、實時分發等技術難點，共同打造具有綜合競爭優勢的科技産業集群。

東方明珠高級副總裁盧寶豐表示，“物聯網既是當下産業集聚的高地，同樣也是東方明珠‘文娛+’戰略的重要延伸，在智能終端、雲計算、大數據、人工智能等領域，東方明珠積極和行業龍頭企業合作，響應國家‘智慧廣電’的大戰略，有效發揮廣電行業頻譜和屬地化運營的優勢，創新廣電的綜合公共服務領域，從技術角度突破行業發展瓶頸，服務好城市的精細化管理。”

據悉，東方明珠目前正在規劃交付首個區級智聯城市平台，相比於社區大腦，前者需要更強的物聯網接入能力、數據流通能力、混合雲支撐能力、流程處置能力等，東方明珠和阿里雲將共同定製、開發符合城市精細化管理和流程再造需求的賦能平台。

未來，隨著雙方宣布在上海地區互為優選合作夥伴，雙方的合作不排除共同打造産業園區，設立産業基金等多種可能性。

報告顯示，到2020年，全球物聯網市場規模超過40萬億元，國内物聯網産業規模將超1.8萬億元，而上海市政府近年出台系列政策推動物聯網發展，産業規模達千億。目前，上海已明確規劃，建設以物聯為基礎、數聯為紐帶、智聯為驅動的新型無線城市。

來源：澎湃新聞

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