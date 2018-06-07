機構：CDR不會對市場造成過大的流動性衝擊

昨日晚間，證監會正式發布實施《存託憑證發行與交易管理辦法(試行)》(下稱《CDR辦法》)，符合條件的紅籌企業即日起可向證監會遞交發行CDR的申報材料。

據悉，此次試點工作重在製度建設，證監會將根據試點情況對相關製度加以改進完善，條件成熟時，逐步擴大試點企業範圍。

安信證券策略團隊認為，與傳統的從美股退市→拆除VIE結構→A股借殼(未來可能打開IPO通道)相比，在A股發行CDR具有多重優勢：保留公司現有架構、時間成本低、財務成本低、監管成本低、融資渠道增加、融資成本降低。

關於流動性壓力：經過測算，CDR大緻會帶來1159-5280億的一個融資需求，安信證券認為這併不會對市場造成過大的流動性衝擊。首先，CDR是新型融資工具，監管層在推進的時候也會掌握節奏；其次，雖然CDR是市場新增融資需求，但對於全市場來說更主要是要去看整體的總融資需求；最後，從歷史情況看，僅僅通過融資需求上升判斷股市走勢也是不全面。

關於成長股衝擊：一味說BATJ們上市後就會使得現有上市估值的造成大規模的衝擊可能是不全面不客觀的。首先，我們把併沒有發現成長股行業估值遠高於中概股；其次，由於美國市場由於經濟環境、文化習慣等因素容易造成對於中國公司的理解偏差，這也會造成中概股的部分低估；最後，BATJ們回歸對整個成長股大板塊將起到了極大的補益，成長股的土壤肥沃起來了才能培養更多優質的新經濟公司。

來源：證券時報網

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