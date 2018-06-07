高通前執行長Jacobs將創辦5G新創 繼續努力籌錢買高通

今年甫被拔除職務的前高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 執行長兼董事長 Paul Jacobs 在持續推進私有化高通的計畫之餘，今年也將推出一家專注研發先進無線科技的公司。

Jacobs 週三 (6 日) 宣布，他將與兩名高通前高階管理者成立一家叫做「Xcom」的公司。 前高通總裁 Derek Aberle 將帶領 Xcom 公司的運作，而前高通科技長 Matt Grob 負責該公司的研發工作，Jacobs 則是 Xcom 的執行長。

Aberle 表示，Xcom 旨在讓下一代無線科技，即稱 5G，更加安全、可靠、反應快速以及其他優點。他在受訪時表示，「我們認為美國需要對通訊科技投資更多，而我們有能力做到這一點。」

Xcom 創辦人未透露出資金額，Aberle 稱該公司目前仍在初期階段，Xcom 公司可能選擇出售產品、授權技術或者兩者都做，下個月就會宣布計畫的相關細節。

與此同時，前高通創辦人之子 Jacobs 也仍試圖要將曾經領導過的高通公司買下來，但這私有化的過程可能還有一段路要走。

曾經負責高通專利授權業務的 Aberle 表示，Xcom 就是私有化高通一役的助力，而非示意 Jacobs 放棄買下高通。「如果我們成功收購高通，那麼這兩件事就可能同時進行。」

根據 Aberle 說法，他們兩人已經連續數月合作籌措收購高通的資金，而 Grob 也在今年 5 月離開高通加入這個團隊。

在美國川普總統 3 月以國安為由阻止博通公司惡意併購高通之後，高通正進行重組，而專司 5G 相關研發工作的 Xcom 就在此時誕生。當時美國當局表示，高通在 5G 的領導地位相當重要，如果允許博通收購，恐危及國家安全。

Jacobs 不久便披露有意私有化高通的企圖，也因此遭到高通董事會解聘。高通目前正努力進行收購荷蘭汽車晶片廠恩智浦 (NXP Semiconductors NV)，先前該交易因中美貿易爭端而被擱置，如今似乎又重新返回正軌。