巴菲特和戴蒙勸企業CEO們：別再做業績預測了

波克夏控股 (BRK.A-US) CEO 巴菲特 (Warren Buffett) 和摩根大通 (JPM-US) CEO 傑米戴蒙 (Jamie Dimon) 再度聯手，不過這回是呼籲企業別再公布下季獲利前瞻指引。

同也是商業圓桌會議 (Business Roundtable) 主席的戴蒙表示，這個組織成員裡的 CEO 們也支持不再公布獲利前瞻。

戴蒙與巴菲特周四 (6 日) 接受《CNBC》聯訪時表示，高階主管們經常感受到預測下季業績的壓力，但「它通常會讓企業處於一個自 CEO 以下管理層認為有義務實現獲利的位置，因此可能會做出一些它們不會做的事情。」

他們兩人也在《華爾街日報》的一篇專欄中，寫出對圓桌會議成員的支持。

這個爭論已紛擾多時，尤其在激進投資人強烈推動企業兌現其承諾的時代，這個爭論引起了更多關注。

企業對華爾街分析師提出銷售額和獲利數據的預測，華爾街分析師用它來為投資人提供研究和股票建議。缺少「數字」通常會導致大量的短期股票波動。提出預測，然後達成目標，被視為管理預測和消除波動的一種方式。

巴菲特的波克夏控股從不做業績預測 （圖: AFP）

巴菲特的波克夏控股公司從來不做業績預測，巴菲特曾表示，這可能會誘使企業主管操縱數字以符合市場預期。

巴菲特認為，這是「送出錯誤的訊息」。「當企業透過預測數字作為經營手段時，他們會做更多與企業長期利益相悖的事情。」

巴菲特和戴蒙 2 年前協助制訂了一套自願治理準則，由十幾位企業主管簽署。其中一項基本原則是，企業不應覺得有提供下季前瞻指引的義務，因為它反而造成多年來許多人抨擊企業主管只著重短期成果。

支持前瞻引指的人士表示，它改善了與華爾街的溝通方式，降低股價波動並提升股票的價值。

但麥肯錫公司 2006 年的一項研究發現，下季業績預測並未影響估值倍數，也未降低股價波動。它觀察到的唯一優點是交易量增加，這對日常交易者有好處，但對大多數其他人無益。

相反地，麥肯錫發現，提供前瞻指引的作法浪費不少管理層的寶貴時間，並使他們過度關短期結果。也差不多在當時，像可口可樂 (KO-US)、UPS (UPS-US) 和 AT&T (T-US) 這樣的大企業也表示不會再提供前瞻指引。

戴蒙表示，大約有 20% 的商業圓桌成員仍然按季提供前瞻指引，約 60% 提供年度目標。但他補充說，在這個問題上採取立場是「第一步」。