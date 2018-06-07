歐盟預算計劃92億歐元打造“數字歐洲”

歐盟委員會6日公布了2021年至2027年歐盟長期預算草案里的一系列提議，包括新設“數字歐洲”項目以投資超級計算機、人工智能等，以及增加空間項目預算。

歐盟委員會提議，設立歐盟首個“數字歐洲”項目併向其撥款92億歐元。其中，27億歐元將用於超級計算機及數據處理領域。歐盟委員會希望在2022年至2023年部署一套計算能力達每秒百億億次(10的18次方)的超級計算機和相應數據基礎設施，併計劃到2026年至2027年使其計算能力超越上述級别。

“數字歐洲”項目還包括向人工智能領域投入25億歐元，希望人工智能技術能夠在歐盟經濟和社會領域得到廣泛運用，使政府和民營企業都能受益。此外，該項目還計劃向網絡安全領域撥款20億歐元，數字技術培訓推廣、電子政務等也將獲得預算撥款。

在空間領域，歐盟委員會提議在2021年至2027年投入160億歐元，比歐盟上一個7年預算在空間領域的投入多了約50億歐元。其中，97億歐元投向“伽利略”衛星導航系統等，58億歐元投入“哥白尼”全球環境與安全監測系統，5億歐元投向空間安全項目。

歐盟委員會6日還宣布，提議撥款423億歐元用於交通、能源和數字等方面的基礎設施網絡建設。其中，306億歐元用於交通網絡(包括軍民兩用交通設施)，87億歐元用於能源網絡，30億歐元用於高容量寬帶網絡建設。

歐盟委員會的預算草案還需經過歐洲議會等機構批準才能最終生效。

來源：新華網

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