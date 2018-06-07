梅克爾警告：G7峰會困難重重 可能不會發布聯合聲明

這可能是最為分裂的一次 G7 峰會。在川普「美國優先」的主張下，德國總理梅克爾擔憂，這一次的 G7 峰會將充滿困難與紛爭。

G7 峰會將於 6 月 8 日 - 9 日在輪值主席國加拿大舉行。「我想每個人都知道，屆時會有困難的討論，因 G7 峰會圍繞全球經濟、貿易、氣候保護、發展以及外交政策。」梅克爾周三對德國議會稱。

G7 國家包括美國、英國、德國、法國、日本、義大利、加拿大。5 月 31 日至 6 月 3 日，G7 財長和央行行長已經會晤，但法國財長已經直言，G7 實際淪為「G6+1」，美國被其他 6 國「群毆」。

白宮首席經濟顧問庫德洛周三稱，川普不會放棄強硬的貿易立場。「有分歧存在。他（川普）堅守自己的槍械，他也準備和他們（G7）談談。」

梅克爾提到了美國退出巴黎氣候協定和伊核協議，並開徵大規模的鋼鋁進口關稅，稱這顯示「我們在多邊協議上存在一系列問題，因此 G7 峰會上難逃紛爭。」 梅克爾強調，為了本國利益，絕對不會做出任何妥協。

加拿大總統特魯多亦委婉提到，「我知道我們會談進行非常、非常坦誠的對話。」特魯多稱，他與川普會面時會直接向其表達自己對鋼鋁關稅的抗議。

考慮到美國和一眾合作夥伴的分歧巨大，梅克爾稱，這一次 G7 峰會不應該像以往一樣，一定要達成所有國家一致認可的聯合公報。

如果 G7 國家無法達成共識，由東道主加拿大發布一份未得到所有成員同意的會議聲明，「有可能是最合適的方式」。

美國在全球舞台上和多個國家撕破臉皮，其中不乏曾經關係最密切的盟友。這令歐盟必須更趨團結，也打開了中俄在全球提升話語權的大門。

較早時候梅克爾接受報紙採訪時，曾回應了法國總統馬克宏對於穩固歐元區乃至歐盟的一些觀點。在義大利局勢未明，美國方面的貿易壓力持續存在之際，梅克爾在努力避免與法國產生裂隙，維持歐盟的核心——德法聯盟。

梅克爾在議會問答環節提到，俄羅斯在 2014 年「吞併」克里米亞後，不能再加入到 G7 中，但她贊同與俄羅斯繼續對話。「對話總是很重要的。…… 我們必須溝通，當我們有意見分歧時可能還得對話得更多。」