沒來過這裡，別說你來過香港 老情懷的新美學時光慢遊 古蹟巡禮藝術樂遊禮

深水埗有一種老也說不完的人情事，走過巷弄街邊市集、品味草根美食，感受歷史痕跡的舊場景。

【撰文．攝影 | 陳佑瑄】

有意思的古蹟時空藝術變身

位於荔枝角道和塘尾道交界，一幢 4 層樓弧形的古老大屋「雷生春」為最著名的一級歷史建築。於 1931 年由當時屋主雷亮請建築師布爾設計落成，為戰前典型騎樓式唐樓，兼具古典義大利風格的 30 年代舖居宅院。時至 6、70 年代雷氏家族相繼遷離而廢置數十載，到 2012 年才活化復修完成，在保存結構和外觀，及水磨石、花地磚、窗櫺和甕形扶欄下，搖身一變成為香港浸會大學中醫藥學院的中醫診所，延續昔日設藥房希望懸壺濟世的精神。這樣的意象，似乎也感染好萊塢電影，成為《奇異博士》最後一幕出現的「香港聖所」建築影像。

繼續說著新故事的，還有前身為北九龍裁判法院的「薩凡納藝術設計大學」，在 2010 年由來自美國喬治亞州的 SCAD 舊色新裝後，將最具特設的花崗石磚和樓梯、銅製釘飾的大門，和希臘雕飾的新古典建築元素存留在各角落中。空間上更將最底層的囚犯室改成職員辦公室，留下原有囚室鐵閘的建材；和第一法庭轉變的演講廳，可見犯人欄的被告席、法院指示牌的身影，在時尚的藝術設計學府裡，保留歷史文化的價值典故。

看得到夕陽的城市，抬頭喜見街頭塗鴨

創意新點子和老調的接軌，近年都在深水埗的大街小巷渲染成一幅幅唯美藝術品，在 HKwalls 街頭藝術發起下，走進街坊庶民生活圈，在大南街上，一抬頭可見馬德里街頭藝術家 Okuda 徹底改造萬風大廈的外牆，畫上招牌七彩幾何圖案的 Rainbow Thief 立體熊塗鴨。在另一處人潮眾多的黃金大廈上的兩面牆，則有義大利藝術家 Peeta，以擅長字母字體、線條，分解又組合的營造立體特效感，與電腦商場的科技感不謀而合。

正感受世界的藝術進走深水埗，上了最美的新妝，讓老面貌走向新境界，還能用在地的行山方式藝遊。從美荷樓青年旅舍旁的晨運徑出發上坡，一步步爬上 400 多階的長梯，不到半小時，即登頂到「嘉頓山」山頭。在這座城市的後花園，將新舊融合的深水埗樓宇全景都映入眼簾，待夕陽西下時，欣賞魔幻時刻的日落名場面，在心中印上大自然刻劃出的天然畫布。

雷春生

地址: 香港九龍旺角荔枝角道 119 號

電話: +852-3411-0628、+852-3411-0638

導賞團服務時間：週一至週五 14:30、16:00；週六 9:30∼11:00，請於網上預約

網址: http://scm.hkbu.edu.hk/tc/index.html

所有資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

薩凡納藝術設計大學

地址: 香港深水埗大埔道 292 號

電話: +852-2253-8044

古蹟導賞團：週一至週五 10:30∼16:30、特定週六 10:30∼12:30；需提前預約

網址: http://scad.edu.hk/

所有資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

萬風大廈

香港深水埗大南街 180 號

網址: https://hkwalls.org/

所有資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

黃金大廈

香港深水埗福華街 146-152 號

網址: https://hkwalls.org/

所有資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

嘉頓山

香港深水埗嘉頓山（港鐵深水埗站 D2 出口，步行至美荷樓旁的晨運徑，樓梯往上即可達山頂）

來源：《行遍天下》 2018 年 6 月

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