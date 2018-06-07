基隆工業感廢墟防空洞旅巡｜車遊基隆 廢墟也能拍出奇蹟美照，基隆防空洞挑戰中

這兒防空洞特別多，閒置空間的時間轉化，讓這些防空洞逐漸被人遺忘。

老舊的造船廠獨留廢墟，佇立基隆水畔；這些看似廢墟卻又有意思的空間，就在基隆呢。

【撰文｜陳淑玲 攝影｜蔡孝如．陳淑玲】

海風輕吹，基隆的午後特別慵懶，貓咪微瞇著眼在階梯上午睡，對基隆的印象如果還停留在與海為伍，那就太不瞭解基隆了。倚著海傍著山，基隆發展出非常獨特的港都文化，這樣的地理條件，造就基隆有著許多防空洞、洞穴的遺跡，再加上早年大型的造船工業遷移之後留下的高柱鐵欄，基隆近來興起了一股「廢墟防空洞風潮」。

現在的基隆多了許多的文青足跡，600 多個防空洞散佈在基隆的各處，甚至還有「防空洞就是基隆小孩遊樂場」的舊時說法，探究這些防空洞雖然幾乎都已經被列管與暫時封閉，但仔細探索與深入了解，就能挖掘出很不一樣的洞穴玩法。這股風潮甚至引來了台灣大學城鄉所的同學，興起了以防空洞為主題的研究，進而鑽研目前的防空洞現況。

近來在和平島地區的工業廢墟地點也越來越受到年輕人的矚目，已經廢棄荒蕪的阿根納造船工廠遺址獨特的廢墟與荒蕪感，竟變成了網美最愛的聚集地。

防空洞懷舊與灰暗的獨特氣氛、造船廠逐漸荒涼的遺世獨立感，變成了基隆海洋以外的特別特色，這次去基隆，不逛廟口小吃、不在海洋廣場前看郵輪大船入港，開著車、迎著風來一段獨一無二的「工業感廢墟防空洞旅巡」，一定可以發現更不一樣的基隆風貌！

彷若踏入另一個停滯的空間，荒蕪寂寥卻又美絕

隱於基隆和平島週邊，這處「阿根納造船廠遺址」是近來網美最愛前往的基隆打卡熱點，工業廢墟感的建築荒蕪在水岸邊，磚瓦的廢棄感讓時間彷彿停止在這兒一樣。

日治時期是運送砂礦的碼頭、爾後礦業下滑日本人離開台灣，閒置的廠房便由來自美國公司接手，擅長建造遊艇的阿根納公司在 1967 年打造巨大的造船廠，物換星移後造船廠停擺、建築老舊失修逐漸荒蕪頹敗，水泥建築與磚瓦散落在諾大的空間裡，成了一處彷彿另一個空間似的場域。氣氛凝結且孤寂的場景，甚至美國廣告商看上這裡，找來電影《美國隊長》男星「克里斯艾文」來此拍攝廣告。

也就是因為這如異空間般的遺址氣氛，成了人氣打卡點。來回遊走在水泥空牆之間、向天仰望還能瞧見已經荒蕪的頂樓甚至長出了綠意小樹，真的讓人有種不在地球的恍惚感。

阿根納造船廠遺址

地址: 基隆市中正區正濱路 116 巷 75 號

此遺址為荒蕪廢墟，行走其間請注意自身安全，並遵守市府公告規定。

推開木門竟然要在洞窟石牆邊用餐

距離阿根納造船廠遺址只要 1 分鐘，這間木造門口、有著特色名字的「河豚很多」是基隆人喜歡聚餐的餐廳，外面看不出來、一推門走入後絕對會大吃一驚，販售著歐式料理的店，卻是坐在「洞窟」裡用餐！

自小家裡就有著防空洞的老闆，不顧雨天滴水、室內幽暗等不利餐廳經營的條件影響，決定在洞窟裡開餐廳。於是旅客們可以鑽入洞穴裡安坐，悠閒吃著由基隆當地漁港直送的海鮮料理，體驗基隆人防空洞就是我家的日常。

河豚很多

地址: 基隆市中正區正濱路 88 號

電話: 02-2463-5857

網址: https://www.facebook.com/pufferfish252/

營業時間: 11:30～14:00、17:00～22:00(週二公休)

價位: 西班牙海鮮燉飯 280 元

所有資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

跟著當地人鑽洞去，我們的非常是他的日常

基隆 600 多座防空洞中，這座防空洞最知名，被喚作百年防空洞就可得知歷史久遠。過去用來存放彈藥的彈藥庫，洞長寬都約只有 2 公尺的大小，很難想像當時的模樣。而現在則打通開放，用以讓山兩頭的居民通行，不用大老遠繞路，「走防空洞回家」成了日日上演的經常。洞裡由里長陳列著過往的歷史痕跡，跟著當地人回家的步伐一步步走過，彷彿正看著一部基隆的歷史小說。

百年防空洞

基隆市仁愛區文安里龍安街 96 巷 8 號旁

洞口兩端都仍有住家，參觀請勿喧囂

來源：《行遍天下》 2018 年 6 月

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