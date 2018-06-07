曼波屁股露天電影院 重返20歲，周末夏夜的青春派對

【撰文 | 曹憶雯．陳淑玲．黃貴琳 攝影 | 蔡孝如．曹憶雯．吳東峻】

夕陽將近涼風送爽，台大校園嬉遊的人潮逐漸散去，穿越長長的椰林大道，來到圖書館後方大草原，視野豁然開朗，一場青春洋溢的夏夜電影正要展開。

留住大家的屁股看電影

來到台大校園的曼波屁股露天電影院 (MolaBumbum)，是難忘的經驗，這不是社團活動，而是一群電影迷的聚會，讓人很想搭上時光機重返 20 歲，找回青春肉體和炙熱心情。

氣質清新的生物產業傳播暨發展學系大二女生林亞萱，擔任電影院的總召，和她擁有相同興趣、默契的十多位同學，每月固定在某個周末夜晚，聚在月光照射的大樹下，觀賞並討論喜愛的影片。據說法國人叫曼波魚為月亮魚，這種模樣可愛的魚，會在夜晚浮上海面發出亮光，正如學生的期待：「希望留住大家的屁股，和我們一起看電影，在旁人眼中，我們就像一群月亮魚。」

歡迎路人體驗電影之夜

曾去美國交換學生的林亞萱，對於 Drive-in movie 覺得很新鮮，觀眾可直接躺在後車箱看電影，放鬆小聲聊天、吃東西，不必擔心影響別人，這種獨特的休閒氛圍和觀影方式，讓她從此愛上露天電影院。

這群充滿活力的生傳系學生，除了配合當月節日和影展動態選片，也和其他系所共同舉辦電影觀賞與分享會，為營造氣氛，還添購了游泳圈、野餐墊、露營燈，並且推出打卡送貼紙、飲品店折價券，希望走過、路過的朋友，一起留下來享受美好的電影之夜。

曼波屁股露天電影院

地址: 臺灣大學總圖書館後草皮

電話: 02-2599-1811

網址: https://www.facebook.com/molabumbum/

營業時間: 19:00～21:00，每個月挑選某一個周六夜晚舉行。

觀賞電影免費，自己帶著飲料來，遇雨延期並於臉書公告。

依照時事、話題、當月節日和國際影展來挑選。

6 月影片主題【啵啵畢業季】

時間：6/9 Sat. 19:00 片名：待公布

所有資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 6 月

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