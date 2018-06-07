1.25兆美元！這是摩根大通對川普貿易戰迄今代價的估計

早在 3 月中旬川普關稅大棒尚未落下之時，被戲稱為「華爾街巫師」的摩根大通全球量化和衍生品策略部門負責人 Marko Kolanovic 曾表示，一場重大貿易戰將破壞全球市場穩定，並有可能使美國總統川普陷入被彈劾的局面。

當時，Kolanovic 樂觀認為，川普政府會避免上述情況，市場不用太擔心貿易戰，股市還會有新高。但如今，隨著全球貿易緊張局勢升級，他漸漸開始笑不出來了。

在最新的研報中，Kolanovic 坦言，儘管仍舊相信現任政府無法承受貿易戰的後果，但貿易緊張局勢仍在對投資者心理和企業信心造成損害，一邊虛張聲勢一邊發聲威脅的策略或將弄巧成拙，造成供應鏈中斷、長遠發展規劃受不確定性干擾等結果。

由此，Kolanovic 對川普關稅政策對美股市值帶來的影響作出量化分析：

通過將美股的表現歸因於與貿易戰相關的資訊流（正負面消息全部囊括），我們預計貿易戰令美國股市蒙受了 4.5% 的損失（誤差幅度不超過 1%）。以美股如今的市值來看，美國上市公司已經損失了 1.25 兆美元。

值得注意的是，這一數字已經超過了川普財政刺激政策——1.5 兆美元稅改法案的三分之二。Kolanovic 還指出，

在財政刺激政策的積極影響持續的情況下，如果關稅政策逆轉，因貿易戰而損失的市值或也能同樣逆轉。這或將刺激市場，上演一場 4% 的反彈。然而，如果貿易戰的不確定性在市場上徘徊了更長的一段時間，所帶來的損失也會變得更為持久，破壞性尾部事件發生的可能性也會隨之增加。

此前，高盛首席美國政治經濟學家 Alec Phillips 也曾直言，貿易戰與市場上漲對於川普而言如同「魚與熊掌」——如果真的開打貿易戰，金融市場極有可能下跌。

就在昨日，歐盟、墨西哥和加拿大對美國鋼鋁關稅的報復性措施先後落地，加劇了市場對貿易戰的擔憂。但美股市場表現尚佳，道指升至三個月高位，銀行股領漲。