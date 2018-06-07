用電大戶強制節電今年暫緩實施 沈榮津：會協助企業做好兩件事

全台今年電力一直處於供應吃緊的情況，原本研擬將推動用電大戶強制節電方案，經濟部長沈榮津今 (7) 日指出，經盤算到今年底的供電情勢，備轉容量率約 5-6%，在供電穩定下，大戶用電措施希望今年暫緩實施，但會協助用電大戶做好兩件事。

沈榮津表示，到今年底的供電情勢經過盤算還有 5-6% 備轉容量率，也就是約 200 萬瓩，如果供電穩定的話，用電大戶強制節電希望今年暫緩實施。

沈榮津說，會做好兩件事，一是能源局跟台電會協助大用戶提升設備能源使用效能，二是協助大電力用戶做好緊急應變計畫，萬一有緊急狀況像八一五或鐵塔倒塌的狀況，系統電力突然供電不足的話，用戶要有應變計畫。

他表示，就是要從用電戶的設備去分成好幾層，萬一供電不足時，最外圍停 5% 是第一層，再來像剝洋葱一樣第二層 5%，第三層 5%，這 15% 完了以後如何確保核心不會斷電，不會影響生產，這是有意義的，會協助廠商擬定應變計畫。

因應夏季供電吃緊，台電原擬推動用電大戶強制節電方案，初步規劃，若預估隔天將亮起限電紅燈、備轉容量將低於 90 萬瓩，就會要求契約容量超過 1000 瓩以上的用電大戶，強制節電 5%，預估將影響全台超過 3500 家企業。