互金整治辦：清理整頓部分平台變相開展“現金貸”亂象

從相關渠道獲得的一份文件顯示，互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室(下稱“互金整治辦”)提請P2P網絡借貸風險專項整治工作領導小組，對部分“現金貸”平台加強監管。

文件顯示，近期有部分平合通過手機回租違規放貸、強行搭售會員服務和商品變相擡高利率、惡意緻借款人逾期、虛假購物再轉賣放貸等手段，逃避監管，變相開展“現金貸”業務，坑害金融消費者。

互金整治辦要求，在“現金貸”專項整治工作中，對上述亂象進行清理整頓，併抄送相關工作進展。

“現金貸”花樣不斷翻新。其中，手機回租形式最猖獗，“回租貸”相關平台已逾100個，註冊客戶數百萬人;大多數目標客戶鎖定為大學生，利率畸高，一般年化利率在300%以上，個别甚至超過1000%。

以樂回租平台為例，先以評估價格(即借款金額)回收用戶手機，然後將手機回租給用戶，併與客戶約定租用期限(即借款期限)和到期回購價格(即還款金額)，回購價格高於回收價格部分以及相關“評估費”、“服務費”即借款利息。

貸款過程中，還有搭售其他商品，變相擡高利率。部分平合強行要求貸款客戶辦理會員卡、高價購買商品等，變相擡高利率。如“M09信用錢包”會員卡價格199元，有效期7天，如用戶借款2000元，14天需還款2028元，名義年化率36%;如算上購卡成本，實際年化率高達291.9%。

另有平台故意導緻借款人逾期，收取高額逾期費用。公益性互聯網消費投訴服務平台“21聚投訴”梳理發現，5月1至15日，該機構接到類似投訴21筆，涉及13家網絡借貸平合。相關平合未自動扣劃借款，借款人主動將錢打給平合還款失敗。貸款逾期後，平合恢復正常，電話通知其逾期，收取很高的逾期費用。

通過虛假購物再轉賣發放貸款。如51閃電購等平台引入虛假購物場景，用戶下單購買商品，但無需支付貨款，直接申請退款或轉賣變現，轉賣成功後即可獲得資金;平台賺取延遲付款費和轉賣撮合費用。

來源：中國證券網

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