特斯拉Model3生產目標有望達標 和大、恒耀成長動能加溫

電動車大廠特斯拉 (Tesla)6/5 召開股東會，釋出 Model3 拚周產 5000 台的目標，最快 6 月底前有可能達成的樂觀訊息，緩和市場悲觀預期，相關台廠供應鏈營運動能看俏，法人指出，隨著特斯拉產量逐漸開出, 和大 (1536-TW) 營收成長動能可期，可望持續轉強。

特斯拉在一連串產線升級與調整後，Model3 6 月產量將達每周近 5000 台，法人指出，此高於一些市場上的悲觀預估，將有助推升相關台股供應鏈如貿聯 - KY(3665-TW)、和大、健和興 (3003-TW) 和恒耀 (8349-TW) 的營收成長表現等。

其中，和大是特斯拉變速器零件主要供應商，隨著 Model3 生產加速，法人樂觀看待將有助拉升和大營收動能，並預估電動車零件的營收占比至明年將達 30%，是電動車概念股的領頭羊之一。

和大除了特斯拉的訂單外，已打入 BMW 和 Ford 等汽車品牌的電動車動力傳動系統，使法人看待其長期成長無虞。

恒耀在 2016 年成功取得 Model3 的扣件訂單，目前是其主要供應商，占供應比重約 50%，儘管目前實質貢獻仍有限，隨著 Model3 的產能持續開出，且交給特斯拉的產品單價相對較高，法人樂觀看待效益將開始顯現，全年出貨量有望逐季增加。