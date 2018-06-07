港府以股代息增持港交所 持股量增至6% 11年來首次

港交所 (0388-HK) 主要股東香港政府，透過「以股代息」的方式增持港交所股份，持股量由 5.88% 增至 6.0%，是 2007 年 9 月以來首次增持。

港交所昨 (6) 日收報港幣 258.6 元，或 + 0.233%。

港交所股價

港府是在周一 (4 日) 透過外匯基金持有該批港交所股份，《星島日報》引述金管局的回應指出，持股量增加是因為「以股代息」，並不涉及主動操作。政府不評論過往選擇以股或以現金收取股息的詳情。

政府並不受《證券及期貨條例》的披露條文約束，但為了維持透明度和遵循市場慣例，政府在持股量超過大股東申報門檻時會主動披露其權益。

港府表示，這次是基於策略性目的持有港交所股份，長遠而言使政府能對港交所的發展，尤其是與區內其他機構建立策略性夥伴關係及聯網方面作出貢獻。

除了港府之外，股份權益披露資料顯示，摩根大通名下持有 5.61% 港交所股權，但按照香港法例，除非獲得財政司司長批准，任何人士或機構不能持有港交所超過 5% 股權，故摩通倉內持股，應只是反映其他眾多投資者共同透過摩通持有的股份。

此外，不論政府持股多少，都可以穩控港交所，因為按照法例，在港交所 13 名董事當中，有 6 名由政府委任。