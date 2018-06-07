中國旺旺(00151-HK): 下一個狗年讓全球消費者高喊:旺旺

中國旺旺(00151-HK)公布，截至2018年3月31日止15個月，集團實現收益248.54億元人民幣(下同)，毛利107.896億元，公司權益持有人應佔利潤38.63億元，每股基本盈利30.90分，董事會建議派付15個月期間的末期股息每股0.9美仙，及特別股息每股1.25美仙。

截至2018年3月31日止12個月，集團實現收益202.75億元，同比增長6.6%；公司權益持有人應佔利潤31.16億元，同比減少6.6%；每股基本盈利24.93分。

公告稱，因部分大宗原物料如包裝材料、白糖、全脂奶粉等使用成本的上升，集團15個月期間毛利率較2016年1月1日至12月31日期間回落4.4個百分點，達到43.4%。15個月期間集團營業費用率較2016年1月1日至12月31日期間上升0.1個百分點，達到26.1%。綜上所述，15個月期間公司權益持有人淨利潤達到38.626億人民幣，公司權益持有人淨利潤率達到15.5%。

期內財務狀況則有改善，淨現金上升34.66億元至60.61億元；借款跌30億元至69.04億元。期內資本開支為4.2億元，新財年將會提升至6億元。

集團董事會主席及行政總裁蔡衍明於業績報告中，也透露了未來12年集團的發展目標，走向全球。「我夢想在下一個中國狗年時聽到全球消費者高喊：「旺旺」的聲音響徹天際！」

註：該公司財政年度年結日已由12月31日改為3月31日。因此，本財務報告報告期涵蓋自2017年1月1日至2018年3月31日止15個月期間，連同截至2016年12月31日止年度的比較數字。

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