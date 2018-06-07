騰訊推E證通 手機掃碼通關 7月大灣區試點遙距開戶

騰訊 (0700-HK)) 與香港科技園公司昨 (6) 日合辦「粵港澳大灣區金融科技論壇」，騰訊首次展示在大灣區使用的「E 證通」技術，以一部手機包含身分證、回鄉證及電子港澳通行證等多張證件，如三地政府允許，E 證通可供出入境、登記入住酒店及開設銀行戶口，料最快將於 7 月在大灣區試點陸續推出。

騰訊昨 (6) 日股價上漲 1.19%，收報港幣 425 元。

騰訊股價

馬化騰早於今年 3 月向兩會提案建議研究推出「E 證通」，產品昨日於論壇首次亮相。騰訊「E 證通」可透過微信「小程序」申請，如得到三地政府及監管機構同意，未來可應用於出入境、香港居民申請大陸銀行帳戶、大陸居民申請香港銀行帳戶、長途客運或碼頭通行等。用家只須打開手機內的「小程序」應用程式，掃描「E 證通」二維碼或身分認證，再進行人臉識別，即可通關或成功申請戶口。

「E 證通」由騰訊大數據安全保護，得到公安部權威認證，《星島日報》引述騰訊「E 證通」負責人表示，系統不含任何明文訊息，有雙重加密，無法知道個人真實身分，保護用家私隱。早前騰訊亦已與深圳地鐵、港鐵 (深圳) 推出深圳市地鐵乘車碼，在多條深圳市地鐵線路開啟掃碼過閘功能。

騰訊預告「E 證通」有望於 7 至 8 月，在大灣區試點陸續推出。香港《明報》援引騰訊 E 證通負責人黃婷婷透露，「E 證通」會從大陸的線上身分證著手，料 7 至 8 月會公布可試行的應用場景。屆時，大陸居民可於大灣區內試以微信小程序，通過掃描「E 證通」二維碼或認證 E 證通身分，再經過人臉識別，進行相關的通行，主要應用於金融、出行、消費等領域。至於兩地通關是集團第三、四步後的計劃。

黃婷婷提到，正與兩地的監管部門溝通，希望透過「E 證通」幫助不能透過「港股通」買賣港股的大陸居民開設證券戶口，幫助大陸居民申請香港銀行帳戶等。

集團亦希望透過「E 證通」，讓港人可遠距申請大陸銀行帳戶，使港人可更方便地使用微信錢包在大陸消費。黃婷婷補充，香港政府正計劃在 2020 年以推行數碼個人身分 (eID) 作為智慧城市基礎，「E 證通」在香港的應用亦會配合其智慧城市設計而定。

香港《文匯報》引述騰訊副總裁兼騰訊金融學院院長賴智明指出，香港即將推出快速支付系統 (FPS)，將有助與銀行的連接，料兩地錢包互通後，可將大陸龐大的理財市場連接至香港及澳門，為港澳帶來龐大商機，亦提升大灣區內人才及資金的流通。

香港財經事務及庫務局局長劉怡翔認為，在大灣區「9＋2」框架裡，香港作為國際金融中心，伴隨港交所對生物科技有限公司的政策出台，應該在高度開放制度下做好融資角色。

他指出，科創公司前期及後期都能得到資金投資時，香港缺少在科創公司發展中期的投資，應進一步提升兩地的互聯互通程度，例如將 ETF 做大做強，讓兩地資金雙向流通。