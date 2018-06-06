散戶獲利了結 逾10億U盤420元價位狂掃騰訊

港股昨 (5) 日收盤後競價時段 (U 盤)，資金大戶狂掃騰訊(0700-HK) 散戶持股，成交逾港幣 10 億元，全日在港幣 420 元收盤價位掃走數千個賣盤。分析認為，騰訊股價要衝破港幣 426 元才算真正突破。

科網龍頭 Google 收購 GitHub，消息刺激 NASDAQ 週二 (5 日) 創新高，間接推動騰訊昨日強勢，全日升 1.2% 報港幣 420 元。

騰訊股價

從昨天的買盤來看，超過 3000 個賣盤在港幣 420 元大關前湧現，到了 U 盤時段，逾港幣 10 億元的資金一口氣掃走有關賣盤，數額佔全日交投港幣 108 億元接近 1 成。但 U 盤時段過後，仍有逾 900 個賣盤，即近 80 萬股賣盤未成交。

香港《文匯報》引述耀才證券研究部總監植耀輝指出，騰訊過去 4 日已累升 6.3%，一舉升至港幣 420 元，由於騰訊下一個阻力位為 100 日線 (港幣 425.8 元)，這是騰訊在 4 月中及 5 月中，兩度受阻的重要阻力位，故使得炒短的散戶在港幣 420 元獲利了結利，但長遠該股仍值得看好。

綜觀騰訊今年至今僅累升 3.45%，不但跑輸恒指，亦跑輸阿里巴巴、百度及一眾美國科技股。香港《明報》援引小牛金服行政總裁連敬涵分析，港幣 420 元並非重要關口，最關鍵的是港幣 426 元，這不單是 100 日線水平，亦是由 1 月高位跌至上月低位後，按黃金比率反彈 50% 的水平。

他說，事實上，過去 2 個月騰訊兩度挑戰此水平失敗，最近一次是早前公布季績後當天，盤中一度升至港幣 424.2 元，及後無功而回。

富昌金融研究部總監譚朗蔚則認為，騰訊要升穿港幣 426 元才算真正突破，而且還要配合恒指升穿 31800 點的阻力。

在騰訊火車頭帶動下，恒指昨收 31093 點，上漲 95.4 點，成交量港幣 1065 億元；國指微升 9 點，收盤報 12259 點，跑輸恒指。