加工處祭5大策略 打造中軟園區成中部智慧創新基地

經濟部加工處開發台中軟體園區，目前園區投資廠商已陸續進駐營運，加工處處長黃文谷今 (6) 日強調，將祭出 5 大策略，打造中軟園區成為中部智慧應用服務創新基地。

黃文谷表示，中軟園區以智慧園區的概念規劃開發，具有交通便捷、周邊學研資源豐沛及生活機能良好等獨特優勢，廠商進駐熱絡，2002 年 5 月公告招商，2004 年 1 月園區土地已全部出租，目前區內投資廠商計有 141 家、投資件數 149 件，累積投資額約 124.675 億元。

他指出，包括數位內容、電子商務、資通訊、雲端及文化創意等重點產業業者占進駐廠商比重約 89%，其中有全國最大的商用軟體開發商、獲交通部智慧運輸獎的系統開發商、曾獲紐約禮品獎的文創公司，及全國最多人玩的線上遊藝館開發商等，隨著廠商進駐營運，將大幅提升中軟園區的智慧創新能量。

黃文谷表示，為進一步打造中軟園區為中部智慧創新基地，加工處特別推出 5 大策略，在加速廠商投資部分，特別跟台中市政府、東海大學、逢甲大學、台中市電腦商業同業公會、園區開發商共同組成「促進投資工作小組」，協助進駐廠商排除投資障礙。

另外，在爭取法人進駐部分，善用台中市電腦公會駐區服務，活絡園區產業發展，設立相關法人駐區辦公室，就近提供區內廠商支援服務。黃文谷表示，目前中軟園區可租售空間有限，歡迎資訊軟體業者，把握最後機會踴躍進駐，以搶占智慧獲利的龐大商機。