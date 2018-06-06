〈台北國際電腦展〉全球主機板市場下滑 七彩虹靠品牌力搏

中國大陸顯示卡品牌七彩虹主機板事業部總經理丁雪峰今 (6) 日預估，主機板營收成長，到今年底都會持續下滑。他認為，第 2 季已無挖礦熱潮支撐，主機板市場肯定雙位數下滑，剩下只能靠品牌、銷售力拚。

受惠挖礦熱潮，去年包括七彩虹主機板、顯卡等都賣到缺貨，今年市況不同，挖礦熱度不再。丁雪峰指出，七彩虹的主機板及顯示卡雖然在中國大陸市占分別排名第一 (25-30%) 及第三 (11-13%) ，未來看好電競需求，將繼續開拓高階族群及客製化需求。

丁雪峰表示，主機板中國大陸市場營收年增 10%，台灣市場雖然成長高達雙位數以上，不過基期過低，比較意義不大。雖然全球主機板市場正在下滑，但是靠著七彩虹在縣、鄉、鎮、市等通路經銷商的耕耘，可以鞏固既有客層，隨著其他品牌正在減少，丁雪峰認為「剩者為王」，留下來的品牌才是真正的勝利者。

加上七彩虹今年結盟的合作夥伴 Segotep，七彩虹將擴增全產品線，包括機箱、電源、鍵盤、滑鼠、散熱器等，未來還要前進記憶體，除了 CPU 以外，擴增系統整機的能力。

丁雪峰分析，iGAME 今年進入第十年，跟華碩 (2357-TW) ASUS ROG 時間差不多，他認為雙方的理念跟想法某部分是一致的，對於電競市場都相當看好。七彩虹目前瞄準的高端客戶，包括剛上大學的專業玩家，以及剛出社會沒有其他消費需求的社會新鮮人。

丁雪峰同時強調，iGAME 主要是提供電競玩家需求，去年顯卡如 1070Ti、1080Ti 甚至賣到缺貨，自從 nVIDIA 新品 P106、P104 礦卡推出後，七彩虹對內禁止將電競顯卡出售給礦工。