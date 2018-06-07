盤前財經大事搶先讀2018年6月7日

今日操盤前瞻

股東會：美磊、昇貿、青雲、宏捷科、精星、大台北、中保、欣天然

除權息：勝一、康師傅 - DR

台積電 6/25 除息 將發出 2074 億元現金 可望挹注台股動能

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (6) 日公告除息交易日，預計 6/25 除息，每股將配 8 元現金股利，預計將配發出 2074 億元現金，可望為台股注入新一波資金活水。閱讀全文...

今年前 5 月 IPO 家數達 40 家 年底目標百家可望達陣

金管會主委顧立雄之前公開表示今年 IPO(首次公開募股) 家數將力拚達 100 家，根據金管會最新統計，今 (2018) 年前 5 月份上市、上櫃與興櫃的 IPO 家數已經達 40 家，要在年底前達到 100 家的目標可望達陣。閱讀全文...

上銀 5 月營收 26.2 億元 突破 25 億元並續創新高

工具機大廠上銀科技 (2049-TW) 昨 (6) 日公布 5 月合併營收 26.2 億元，月增 6.43%，年增 55.04%，受惠產業需求暢旺、訂單擴增，已為連續第 3 個月改寫營收新猷；前 5 個月累計營收 116.36 億元，年增 52.48%，也同樣創下歷年同期新高。閱讀全文...

反擊川普 歐盟預計 7 月對美國開徵報復性關稅

歐盟執委會副主席 Maros Sefcovic 昨 (6) 日宣布，預計自 7 月起，對部分美國進口商品，加徵關稅。歐盟計畫對總價值約 28 億歐元的美國進口商品，加徵關稅，藉以達到「平衡」；商品項目包括鋼鐵、農產品，以及波本威士忌、花生醬等。閱讀全文...

出口創新高 美國 4 月貿易赤字下降至七個月低點

美國 4 月貿易赤字下降 2.1%，至七個月低點。但 2018 年貿易赤字預期仍進一步擴大，可能創十年高點。美國商務部週三公布，美國 4 月貿易赤字下降至 462 億美元，3 月貿易赤字修正為 472 億美元。閱讀全文...