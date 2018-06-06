一句口號喊對 公司數百萬美元入帳

根據 CNNMoney 分析報導，1990 年，柏特 (Bert Jacobs) 與約翰 (John Jacobs) 兩兄弟打趣說，他們將以另類手法推銷 T 恤。這對兄弟開始沿著美國東岸，挨家挨戶推銷印著抽象圖案的彩色 T 恤。

結果一路坎坷。四年後，因業績太差，他們所剩僅 78 美元。

「我們正在考慮放棄，」柏特告訴 CNNMoney 說。然而，厭倦了每天的壞消息，讓他們突然想起，一句正面的訊息或許能讓局面反轉。

這對兄弟想到一句 "美好生活" 口號，並將之印到了 T 恤上。

此舉真的讓局面反轉了。不到三年，他們便創造了 100 萬美元的銷售業績。

今天，"美好生活" 已是一種生活品牌，每年營收約達 1 億美元，銷售的產品也由 T 恤擴展到睡衣，配件及家居項目。

這對兄弟成長於麻塞諸塞州 Needham 地區。1989 年，他們共同設計了第一件 T 恤，並在波士頓街頭叫賣。當時，柏特與約翰分別才 24 歲與 21 歲。

「我們倆人想靠著創造藝術討生活，」柏特說。「但精緻藝術恐曲高和寡，還是將藝術印到 T 恤上，較為實際。」

1994 年，他們創造了一張笑臉，名叫傑克，並將之與 "美好生活" 口號一併印在 T 恤上。在麻州劍橋地區的一次街頭拍賣會上，48 件 T 恤在一小時之內全數售罄。

「這印證了我們的想法：民眾追求的是正面觀感，」這對兄弟說道。