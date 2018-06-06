【華冠投顧】多頭戰車來了 即將挑戰前高

藍慶賜 分析師

觀察日 K 線，三天的 K 線組合形成多頭戰車的多頭中繼型態走勢，型態出現表示看多趨勢不變，後續仍有高點可期，接下來多方即將挑戰今年 1 月出現的高點 11270。從成交金額來看，5/31MSCI 調整爆大量後，日成交金額一路攀升，由之前的 1300 億放大到 1700 億左右，再看看 OTC 也從 350 億的日均量放大到 450 億左右，上市櫃兩市合併達 2150 億以上，雙雙出現價漲量增的多頭趨勢。

今天資金又流向被動元件，昨天一天的回檔洗盤後，被動元件族群又再大漲 MLCC(2327)國巨、(2492)華新科、(3026)禾伸堂、(8163)達方以及 MLCC 上游的 (6173) 信昌電亮燈漲停；晶片電阻 (2478) 大毅、(3624)光頡也是亮燈漲停；鋁質電解電容 (2375) 智寶一度漲停，還有塑膠薄膜電容 (5328) 也是亮燈漲停收盤。單單是被動元件族群就有 8 檔個股漲停板，真的是人氣最旺的族群。

現在是 5 月營收公佈的高峰期，已公佈營收有月增年增的股票，今天表現都不錯，(2363) 矽統、(2492) 華新科、(6173) 信昌電、(1590) 亞德客 - KY、(2402) 毅嘉、(3026) 禾伸堂、(6134) 萬旭等 7 檔個股亮燈漲停，其中有 3 檔是被動元件類股，可見被動元件漲的是實質的營收題材。到 6/10 日前每天都有上市櫃公司會公佈營收，留意營收好的個股，可找機會短線操作。



作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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