三星創投來台尋找創新團隊 開出投資3要件

三星創投 Samsung NEXT 看中台灣新創技術能力，趁著來台參加台北國際電腦展新創特區論壇機會，同時與台灣的新創團隊接觸，找尋合意的投資標的；Samsung NEXT 副總裁兼創業執行董事廖瑞鋒強調，要吸引三星參與投資，只有 3 大要件，一是市場要大，二是說清楚創新亮點，第三要件則是人，團隊成員要具有堅持性，要能夠死纏亂打。

廖瑞鋒指出，SamsungNEXT 前身是三星全球創新中心，成立已經 5 年，NEXT 就像新創團隊，目前團隊全球員工超過 400 人，負責投資的部門則有 20 多人，成立以來己投資 78 家公司，包括行動、雲端、物聯網、人工智慧 (AI)、虛擬實境 (VR)、金融科技 (FinTech) 等各領域都有投資。

廖瑞鋒表示，每年都要閱覽幾千家的新創公司，投資機率僅約 1%，目前投資最多的地區是北美，約有 70%，其次是以色列，約占 25%，另外還有中國 1 家、印度 1 家、加拿大及歐洲合計有數家、韓國 1 家等。



他認為，台灣小而美，適合以色列的發展模式，這次來台灣尋找投資標的，主要是看中台灣新創團隊的技術創新實力，預計將跟去中心化特質的團隊接觸，不過，廖瑞鋒坦言，已經跟很多團隊接觸，但目前還沒有中意的團隊。

廖瑞鋒指出，對於台灣的新創團隊還在探索期階段，還沒有發言權，但是台灣在半導體、PC 供應鏈是很重要角色，有很好的基礎發展新創公司，未來將會有亮點團隊可以合作。

談到新創團隊要如何才能獲得投資機會，廖瑞鋒開出 3 大要件，第一就是市場要大一是市場要大，未來成長市場要大，這是第一個會詢問的重點；第二是創新亮點要說清楚，包括技術或市場創新都是；第三是人，也就是團隊，成員要能夠有堅持性，要能夠死纏亂打，遇到問題時能讓團隊繼續活下去。