七彩虹iGame電競高階顯卡供不應求 承啟獲利突飛猛進

電競市場方興未艾，七彩虹的電競品牌 iGame 攜手英特爾揮軍系統產品，其板卡事業部業務總經理丁雪峰指出，其 iGame 品牌所需之高階顯示卡 1070Ti/1080Ti，至今均處於供不應求的現象，顯示中國大陸電競市場需求暢旺，而七彩虹身為顯卡龍頭廠，大者恆大效應下受益最深，尤其挖礦降溫後，「將看到誰在裸泳」。而台板卡廠承啟 (2425) 是七彩虹子公司，為供應七彩虹板卡主要供應商之一，對七彩虹的供貨，占承啟總營收逾四成。承啟今年調整產品結構，藉由七彩虹的扶植，首度跨入中高階顯卡市場，並以電競產品為主，首季超過九成五的業績比例來自電競市場，令該公司營收雖未見成長，但獲利率大躍進，首季 EPS 衝上 0.74 元，轉虧為盈並創下新高紀錄。



儘管板卡市場屬高度成熟產業，近年整體市場呈現下滑趨勢，但近年仰賴電競與挖礦讓業者營運再顯生氣。不過，丁雪峰認為，隨著今年第二季挖礦市場的降溫，整體板卡市場比去年同期有挖礦正起飛的時候將有兩位數下滑。這時需靠各品牌各自努力才能達成成長。



他引用股神巴菲特的名言：「當浪潮褪去，才看得出誰在裸泳」，暗指板卡市場進入大者恆大時代。他說，去年第二季挖礦市場正起飛，顯卡出現大缺貨，造成許多原本快要撐不下去的板卡商又活過來，但今年第二季挖礦市場降溫後，這時誰真正有實力才看得出來。



他說，七彩虹的 iGame 電競產品線熱賣，對應的高階顯卡 1070Ti/1080Ti 今年出現供不應求的現象，除了顯示電競市場暢旺，七彩虹品牌力加持之外，輝達 (nVIDIA) 的政策也有關。同時他也強調，首季七彩虹的 iGame 高階顯卡供不應求與挖礦無關，因為七彩虹內部有嚴格的挖礦政策，自從輝達推出 P106、P104 礦卡之後，礦卡與電競顯卡涇渭分明，七彩虹內部也嚴格規定電競顯卡不許賣到挖礦市場，必須要保證國內電競用戶權利。



據了解，因此項政策，旗下的承啟首季獲利大躍進的原因，與外界揣測的挖礦幾乎沒有關聯，幾乎都是中高階電競顯卡的貢獻。換言之，第二季承啟在七彩虹電競市場持續擴張之下，其產品結構將維持此一健康的態勢，今年電競市場的業務將成為其最大的獲利來源。

