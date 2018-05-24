華通Q2業績表現可望持平Q1水準 營運七月底起強彈

即使第二季 PCB 需求疲弱，但受惠於安卓手機訂單到位挹注，法人圈估算，華通 (2313) 第二季業績將與首季持平；展望下半年，因即將啟動新機零件拉貨潮，為此，法人圈估算，華通營運表現將自七月底開始強彈。回顧整體手機市場買氣降溫，及美系大客戶庫存調整嚴峻影響下，各相關手機零組件供應商營運持續呈現下修狀態，但華通第一季單季毛利率 14.3%，優於去年同期的 13.1%，稅後淨利 4.82 億元，單季每股淨利 0.4 元，年增 20.9%，在傳統淡季時仍能優於同業，表現十分亮眼。



進入第二季後，法人認為，PCB 產業能見度依然不高，且目前市場上美系客戶部分產品出貨遞延傳言不斷，恐壓縮華通單季營運表現，但華通受惠於產品組合 / 結構優化、良率效率改善等，尤其安卓手機在今年第二季開始啟動新機備貨，華通今年又新獲 Vivo 的手機板訂單，大陸智慧型手機四大天王，包括華為、小米、Oppo 與 Vivo 訂單，華通全數囊括在手，為此，法人圈預期，華通第二季業績表現有望維持今年首季的水準。



考量主要行動裝置新品大都集中在下半年推出，尤其對美系手機大客戶訂單將在不久後釋出，而組裝廠的拉貨潮可望在七月底啟動，為此，法人圈預期，華通業績可望自七月底開始反彈，第三季大提升。



此外，華通今年在產能的擴充上，主要是在重慶廠 HDI 及惠州精密軟硬複合板，其中重慶廠區目前已完成增加高階 HDI 產能約 8-10 萬 SF 擴充，預期除滿足美系客戶傳統旺季需求外，也增加未來中系訂單的供貨彈性。



至於軟硬複合板，華通今年約新增 20~30% 產能，主要是著眼包括今年美系客戶之電池管理模組，無線耳機、以及中系客戶鏡頭模組規格提升。上半年受到美系客戶手機影響產能比較鬆，預計六月起訂單開始加溫，除了美系客戶電池管理模組的需求量增加外，中國客戶的智慧型手機在相機模組規格提升的需求應用日增。

